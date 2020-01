El predio del “CIC Víctor Oppel” en el barrio Sarmiento será el escenario de una velada de boxeo barrial para arrancar el año. A partir de las 21 hs se podrá disfrutar de 9 combates, programados por Mariela Cirolla.

La velada de Boxeo de Verano es organizada por la Comisión de Amigos de Chiquito Cirolla, La Ley del Boxeo y el “Víctor Oppel”, fiscaliza la Comisión Municipal de Boxeo, y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Concordia y el Sindicato de Obreros y Panaderos.

El ring en esta oportunidad para el encuentro de los pugilistas será en el predio del CIC Víctor Oppel, en Moulins y Maestra ía López, barrio Sarmiento. A partir de las 9 de la noche pelearán, en este orden: Rodrigo Rodriguez vs Nahuel “La Furia” Palacios; Brisa Vallejos vs Ludmila “La Princesita” Córdoba; Lautaro Ojeda vs Roberto Soto; Juan “Finito” López vs Diego Duarte; Ian Briozzi vs Miguel Pérez; Rocio “La Yaguareté” Rodríguez vs Macarena Castillo; Walter Casco vs Ramiro Pérez; Iván Araujo vs Lucas Nazareno Torres. Y la pelea de fondo estará protagonizada por Sebastián “El Zurdo” Hernández vs Claudio Luna.