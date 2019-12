Empieza el nuevo año y muchos ya han planificado un cambio de rumbo laboral o buscar otros horizontes profesionales. El arte de confeccionar CVs ha tenido sus trucos a lo largo del tiempo. Reclutadores expertos cuentan qué hay que tener en cuenta para que el CV sea la primera carta de presentación y el imán definitivo para empresas y consultoras. ¿Cómo armar un CV para llamar la atención de los reclutadores? Encarando un nuevo año, muchos piensan en un cambio de rumbo laboral y otros están en la búsqueda. A la hora de armar los Cvs, es posible encontrar miles de consejos online: ya sea de profesionales del área o en LinkedIn, y existen grupos específicos, plantillas online, y tutoriales para dar con el CV perfecto. Lo que pocos saben es que hay una forma clásica de presentarlo que cayó en desuso, y que abusar de los nuevos recursos visuales puede confundir más que simplificar. A continuación, una serie de consejos para encarar un proceso de búsqueda de trabajo. – CV: locución latina que significa literalmente ‘carrera de la vida’. ¿Cómo resumir todo esto en una página? Puede resultar ambicioso incluir todos los logos relevantes, inevitablemente se caerá en la certeza de que “algo nos está quedando afuera”. Seleccionar, jerarquizar, y tener ojo crítico son tres de las recomendaciones a la hora de armar un CV de forma estratégica. ¿Es necesario incluir los estudios primarios? ¿Qué sucede con las referencias? “No es necesario aclarar los estudios primarios, salvo que se hayan realizado en otro país, en alguna institución educativa diferente, o muy prestigiosa. Es importante sumar algunas referencias laborales. Esto, además de dar cuenta de la veracidad de la información puntualizada del CV, facilita la tarea al reclutador y agiliza los tiempos.” explica la Lic. Jimena Ferreño, Directora de Talent Recruiters. Al postularse a un puesto es porque la experiencia cuadra y resulta relevante con lo solicitado, en ese caso: la experiencia va primero y al final los estudios. Si los estudios son los que hacen calificar para el puesto, deben destacarse más. “La experiencia, además, debe ser orientada en función del tipo de puesto de trabajo por el cual se está participando. Los logros deben incluirse siempre que sean comprobables, en los que el candidato haya participado de manera directa en su consecución y pueda dar cuenta de esto en una entrevista laboral.” comenta la Lic. María Sánchez, Especialista en Gestión del Talento de Talent Recruiters. – Remuneración pretendida Un tema que, en general presenta dudas de parte de los candidatos, es si se suma o no la remuneración pretendida para un puesto. Desde Talent Recruiters indican que este dato es fundamental y muchas veces agiliza el proceso de búsqueda y orienta al reclutador, en función de acercar expectativas entre el candidato y la empresa. “La remuneración que se indique deberá ser orientativa y, es importante para el candidato que comprenda que no es un dato definitivo o excluyente, ya que siempre que el perfil se adecúe a la posición, y el sueldo se encuentre contenido dentro de los parámetros del mercado para esa industria y puesto, los selectores, consideramos que la remuneración, en general es un factor que admiten algún rango de variación en el devenir de una búsqueda, y se puede conversar, teniendo en cuenta también los beneficios, oportunidades de crecimiento, atractividad del puesto y la industria, etc.” señala Lic. Florencia Insúa, Líder de Desarrollo y Gestión Comercial de Talent Recruiters. – ¿Carta de presentación? ¿Sí o no? ¿Hay alguna forma indicada para “presentarse”? La carta se puede reemplazar por un breve abstract o bio, el famoso “sobre mí”. “Depende el puesto e industria, se podrá recurrir a subir el portfolio online o incluso mostrar side projects en alguna red social específica. Es preferible armar un párrafo sencillo, espontáneo y con impacto que hable del interés del candidato respecto del proceso de búsqueda.” puntualiza Insúa. Sugiere adjuntar una breve nota, que genere una rápida y positiva impresión, indicado quién es el candidato, su relación o experiencia en estos puestos, y que explique por qué aplica a esta posición, o qué le está generando interés respecto de la búsqueda en cuestión. – Menos es más: las plantillas visualmente diferenciales como aquellas que muestran los logros o habilidades emulando barras de progreso, pueden resultar visualmente atractivas, pero se recomienda no abusar. “Se debe buscar la cuota justa entre: información acorde, adecuado impacto visual, información cualitativa y cuantitativa sin excederse. Lo esencial es que la información del CV apunte directamente a las capacidades, trayectoria y logros que jerarquizan al candidato, respecto del puesto que se está buscando.” recomienda la Lic. María Sánchez. En este sentido, desde Talent Recruiters recomiendan no omitir las capacitaciones que se están realizando, aclarar si los estudios que se mencionan están finalizados, incorporar datos en trayectoria laboral relacionados con motivos de salida de cada trabajo, su posición, si tenían personal a cargo o no, los objetivos que cumplían en cada función, si trabajaron en estructuras regionales, locales, de manera remota con equipos multiculturales, si participaron en proyectos especiales, entre otros temas de interés para valorizar un perfil laboral. Acerca de Talent Recruiters Consultora experta en servicios de Selección, Headhunting, Desarrollo Organizacional y Gestión del Talento. Desde hace más de 10 años trabajan ofreciendo servicio y asesoramiento a industrias como oil and gas, energética, industria pesada y minera con un equipo de profesionales formados en Psicología, Recursos Humanos y Negocios. Su espíritu consultivo y el foco en la calidad de su trabajo les permite construir relaciones de largo plazo, soluciones creativas e innovadoras como el reclutamiento 3.0, donde incorporan herramientas e innovación tecnológica al proceso de selección, y herramientas sofisticadas en los procesos de Gestión del Talento.