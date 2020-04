“Me daba miedo porque en el equipo había otros contagiados y no la estaban pasando bien; así que no sabía cómo me iba a afectar el virus. Al principio lo viví con un poco de inquietud, pero después me fui tranquilizando. Sabía que teníamos una doctora muy buena, que nos iba pasando informaciones y nos decía la verdad”, explicó el argentino clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio que se desarrollarán en 2021.