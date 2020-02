El Senado dio dictamen favorable para 12 nuevos embajadores

Una audiencia púbica realizada por la comisión de acuerdos contó ayer con la presencia de 12 embajadores designados por el poder ejecutivo nacional para ocupar la representación argentina en nueve países y en cuatro organismos internacionales, dos de los cuales lo ocupará el mismo diplomático.

Durante el encuentro, que se prolongó por casi cinco horas en el Salón Arturo Illia del Senado, defendieron sus pliegos como nuevos embajadores los ex vicepresidentes de la Nación, Daniel Scioli y Carlos “Chacho” Alvarez, dos ex gobernadores como Domingo Peppo y Sergio Urribarri, el ex jefe de gabinete Alfredo Atanasof y los ex ministros Alberto Iribarne y Carlos Tomada.

Además expusieron el ex senador Fernando “Pino” Solanas, los ex diputados nacionales Jorge Arguello, Rodolfo Gil y Carlos Raimundi, y el diplomático Mariano Kestelboim Marcos.

La Audiencia Pública se realizó ante una gran cantidad de senadores. La titular de la Comisión de Acuerdo, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, secundada por su par de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, convocaron en primer término al candidato a ocupar la embajada en Uruguay, Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia.

Iribarne adelantó que trabajará para “profundizar la relación entre dos países hermanos con muchos puntos en contacto” y reconoció que existen “algunas controversias” como por ejemplo las que surgen por la construcción de una nueva papelera y porque “se está violando un acuerdo tácito” al permitirse en Montevideo varios vuelos desde esa capital a las Islas Malvinas.

De inmediato fue el turno de Carlos Raimundi quien estará al frente de la delegación argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) quien puntualizo que defenderá “la no injerencia externa” buscando “favorecer todos los canales de diálogos” y “preservar que la región sea una zona de paz”.

Por su parte el ex mandatario de Chaco, Domingo Peppo, que será el delegado argentino en Paraguay, un destino que dijo ser “muy familiar y conocido” porque forma parte de lo que definió “el gran chaco americano”.

Jorge Arguello, quien ya presentó sus cartas credenciales ante el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, dijo que su llegada a la embajada en Washington “ahora es totalmente distinto” que cuando la ejerció en el 2011-2012 debido a que en ese entonces “era más complicado porque estaba la negociación de la deuda con los fondos buitres”.

Luego Alfredo Atanasof habló de la relación que existe actualmente y lo que se propone llevar adelante con su trabajo como embajador en Bulgaria.

El ex vicepresidente, ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial, Daniel Scioli, expresó su “fe y confianza” en que en la embajada de Brasil llevará adelante “un gran trabajo a partir del sentido común” y entre sus acciones principales enumeró “volver a encauzar los vínculos para recuperar el intercambio comercial” y que “haya comprensión y que no haya prejuicios”.

Rodolfo Gil contó la importancia que tiene la relación de Argentina con su futuro destino, Portugal, y destacó la posibilidad de que próximamente puedan reanudarse los vuelos de la línea Transportes Aéreos Portugueses (TAP) entre Buenos Aires y Lisboa.

“Con Perú tenemos una historia y un libertador en común, José de San Martín”, inició su alocución el ex vicepresidente Carlos Alvarez, quien estará al frente de la embajada en Lima, quien subrayó que en la Argentina “hay un proceso de declinación desde hace años” y consideró fundamental “establecer una estrategia de integración multidimensional”.

El ex mandatario de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien estará en la embajada en Israel, indicó que ir a Jerusalem representa personalmente “un destino especial y sensible” teniendo en cuenta que en su gestión ejecutiva trabajó conjuntamente con las entidades judías en la Argentina y que en su provincia al igual que en Santa Fe “llegaron miles de colonos judíos”.

Lo senadores por Entre Ríos, Alfredo de Angeli y Stella Maris Olalla (Cambiemos), realizaron impugnaciones a la postulación de Uribarri por estar involucrado en diferentes causas judiciales. El Interbloque Juntos por el Cambio adelantó que no acompañará con su voto la nominación de Uribarri.

Ante la UNESCO, en París, estará el cineasta y ex senador Fernando “Pino” Solanas adelantó que “queremos establecer la más grande relación que podamos” con todos los países, poniendo especial interés en “la educación, la cultura y la ciencia”.

Mariano Kestelboim Marcos, que paralelamente ejercerá la delegación argentina ante el ALADI y el Mercosur, indicó que “hay que analizar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”, anticipó que se seguirá “impulsando una ciudadanía Mercosur” y “un sistema de intercambio de monedas nacionales”

Por último, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada resaltó la importancia de la tarea que encarará como embajador en México, país que consideró “clave” con el cual debería haber “un vínculo más grande, más potente, que el que tenemos actualmente”.