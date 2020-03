Fue con 41 votos positivos frente a 21 negativos. Juntos por el Cambio propuso una iniciativa propia para introducir modificaciones.

Los senadores debatieron y convirtieron en ley este jueves el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el régimen de jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos.

El bloque del Frente de Todos, que cuenta con 41 de las 72 bancas, logró convertir en ley la iniciativa, que resultó aprobada con 41 votos a favor, 21 en contra, y sin abstenciones.

La norma aprobada eleva de 11% a 18% los aportes adicionales al régimen general y mantiene para los funcionarios judiciales el 82% móvil, pero sobre un promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas en el cálculo del haber inicial y no sobre el último sueldo.

El exministro de Educación, Esteban Bullrich, se mostró crítico del proyecto al señalar que el kirchnerismo no aceptó modificaciones: “No podemos seguir recibiendo proyectos que no puedan ser revisados. Cámara revisora no es cámara aceptadora. Estamos dejando un dictamen que tiene errores clarísimos“.

Y continuó: “Vemos arbitraria esta ley. El camino es revisar los sistemas especiales, eliminar estas diferencias y transformarlas en beneficios. No hay razones objetivas ni argumentos sólidos detrás de la propuesta”.

El expresidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, actual senador por el Frente de Todos, se mostró optimista respecto a la ley. “Tiene un carácter progresivo. Para cubrir nuevas necesidades necesitamos redistribuir”, sostuvo.

El exgobernador de Misiones, Maurice Closs, defendió el tratamiento en Diputados, que había sido cuestionado cuando Daniel Scioli, nombrado embajador en Brasil, se presentó para ejercer su cargo y dar quórum. Esto despertó el enojo de la oposición.

“Scioli era diputado y tenía que cumplir con su obligación de estar en la banca. A nadie se lo designa por la Wikipedia. La Justicia dijo que Scioli era diputado. Así llegamos a este proyecto de ley. Estos cambios no son revolucionarios sino los posibles para cortar el déficit de $11.000 millones. Algunos dicen que son maquillajes pero a la vez dicen que producirán un éxodo de magistrados“, disparó el diputado.

“¿Los jueces serán menos independientes si les pagamos menos?”

El senador radical Martín Lousteau criticó los reparos de los magistrados aunque anunció un proyecto de Juntos por el Cambio: “A los que están en los regímenes especiales les pagamos tres veces más que al resto de los jubilados porque ese 3,5% de casos se llevan el 10% de los recursos. ¿Si le pagamos el 93% móvil del promedio de las últimas 120 remuneraciones los jueces son independientes, pero si les pagamos, no sé, el 80% son un poco menos independiente? Eso es lo que plantearon en comisión, eso es raro”. Sin embargo, su intención quedó trunca porque el proyecto oficial se impuso.

“La clase trabajadora no puede ser siempre la que haga el esfuerzo”

Por su parte, el miembro informante del oficialismo, Daniel Lovera, aseguró: “No es una iniciativa aislada sino que forma parte de un programa iniciado el 10 de diciembre. La Argentina tomó decisiones de emergencia por la situación en la que se encuentra. Necesitamos que deje de ser la clase trabajadora la que siempre haga el mayor de los esfuerzos”.

“Esta ley tiene el sello de impunidad y revancha”

El Senador de Cambiemos por Formosa, Luís Naidenoff, insistió en que el fin de la norma “es otro”. Y puntualizó: “Nos convocaron para discutir el tema de terminar los privilegios, pero no lo estamos haciendo. No incluyen a los miembros de la Corte Suprema, mantienen la movilidad y los privilegios. Si ustedes quieren decir que las razones invocadas corresponden a un sistema insustentable, es un verso, comprénlo ustedes, nosotros no. Esta ley tiene el sello de impunidad y revancha. Es cambiar para que nada cambie”.

“La reparación histórica fue una mentira”

José Mayans, senador por la provincia de Formosa del Frente de Todos, sostuvo al defender la norma: “Nunca el sistema previsional dio déficit de 2008 al 2015. Con el Gobierno anterior reventaron el sistema argentino. La reparación histórica fue un blanqueo, fue todo una mentira. Antes el jubilado ganaba más de 400 dólares, y después de eso, pasó a menos de 200. De recibir un sistema previsional sin déficit, lo dejaron con uno de 632 mil millones de pesos”.

