El Partido Socialista junto a su Comisión de Discapacidad expresan suma preocupación y continúan en estado de alerta ante la indiferencia con la que son tratadas las Personas con Discapacidad (PCD) por IOSPER.

El dirigente socialista Juan Rossi manifestó que: “el Presidente del IOSPER, Isaías Cañete tiene la responsabilidad de encontrar una rápida solución al atraso de los pagos referidos a las prestaciones que reciben las personas con discapacidad ya que ellos y sus familiares padecen más que el resto la difícil situación que nos toca atravesar a las y los argentinos”.

Guillermo Wulfsohn, miembro de la Comisión de Discapacidad del PS, afirmó “Apoyamos el reclamo del colectivo de discapacidad (compuesto por PCD, padres y madres de PCD, asociaciones de PCD, prestadores, etc.) que se viene haciendo desde hace más de un año”. Además, explicó: “Este reclamo tiene dos aristas. En primer lugar, solicita que se regularice el atraso en los reintegros de prestaciones. Lamentablemente se hizo común que IOSPER pague reintegros de prestaciones con atrasos de seis a ocho meses. No puede naturalizarse que las y los profesionales de la salud e instituciones avocadas a la atención de las PCD tengan que cobrar con un atraso de, por lo menos, seis meses”.

Desde la Comisión de Discapacidad del PS entrerriano agregaron que “Como si esto fuera poco cuando los prestadores cobran no es a valor actualizado, sino que es con el importe que debería haber sido liquidado en el mes de la prestación, seis meses atrás. A su vez, el IOSPER no da los aumentos otorgados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en tiempo y forma. Muchas veces pasan dos o tres meses en los que paga a un valor del nomenclador anterior. En esos meses los prestadores de salud están sufriendo otro ajuste más”.

Aseguran, además, que durante la cuarentena IOSPER no reconoce ninguna prestación alternativa a las presenciales y exigen, en concordancia con lo que viene pidiendo el colectivo de discapacidad, que se derogue la Resolución 486/2020 de IOSPER (la cual apoyaba la Resolución 60/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). ANDIS emitió la Resolución 69/2020 y la 85/2020 y de esta forma hizo que se garantice el mantenimiento de las prestaciones básicas a distancia a través de teletrabajo, telefonía o utilización de cualquier otro dispositivo técnico que permita la continuidad de la misma. Sin embargo, IOSPER se quedó con la primera palabra de ANDIS (la de no otorgar prestaciones a distancia) y, en consecuencia, dejó a las PCD sin la posibilidad de contar con esas prestaciones por vías presenciales. Guillermo Wulfsohn manifestó “¿Por qué IOSPER adhiere tan fácilmente a la resolución 60/2020 de ANDIS que cancela las prestaciones a distancia, pero no lo hace con las resoluciones siguientes que habilitan la cobertura de las mismas? Parecería que la posición de IOSPER es: si me conviene, adhiero ‘a rajatabla’ y si no, ‘me reservo el derecho de opinión’”.

Wulfsohn finalizó sosteniendo que “la inclusión social es imposible de lograr sin los apoyos necesarios. En un mundo que busca ser inclusivo, que considera a las PCD como sujetos de derechos dentro de un modelo social, IOSPER no hace más que agudizar la brecha entre personas con y sin discapacidad alegando a la débil situación financiera de la obra social”.