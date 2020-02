El joven de 31 años, falleció este domingo luego de ser atropellado en el autódromo de Concepción del Uruguay durante la final del TC Mouras. Integraba la batucada de Ara Yeví.

El lamentable siniestro ocurrió en la tarde de este domingo en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde se realizaba la primera carrera del año de la categoría TC Mouras.

Patricio Gonzales, apodado Pato, integra el equipo de auxiliares de pista y oficiaba de banderillero cuando fue atropellado tras un despiste, por el auto del piloto Nicolás Ghirardi también entrerriano, oriundo de Nogoyá. El fuerte impacto y las lesiones recibidas le provocaron la muerte al joven que además de su trabajo, integraba la Batucada Sonido de Parche de la comparsa del Club Tiro Federal, Ará-Yeví.

En las redes sociales, el grupo expresa su dolor y condolencias:

“Hoy no tenemos alegría, hoy no tenemos consuelo.. hoy se nos fue un compañero, un amigo, una persona positiva, alegre, siempre con ganas, a pesar de ser su primer año con nosotros.. alguien que con sacrificio llegaba a los ensayos pero siempre con energía y un abrazo de aliento.. Todavía estamos en shock por tu partida Pato querido.. queremos hacerle llegar a sus familiares y amigos toda nuestra fuerza para tan terrible momento.. No tenemos palabras.. aun no podemos creer.. Pato querido nos dejaste una huella marcada.. te vamos a extrañar amigo.. QEPD”

Fuente: Maxima