El Dr. Canale mencionó textualmente: “Quiero hacer un comentario como médico. Hoy me llama un paciente telefónicamente que durante la noche había comenzado con fiebre, dolor de garganta y dificultad para respirar, por su actividad ha estado expuesta a contacto con muchas personas, no respectando el distanciamiento social, me cuenta que llamo al 107 y la derivaron a un 0800…. (La carpa del Hospital Masvenat) donde le dijeron que hiciera reposo, tomara paracetamol y en caso de empeorar el cuadro que vuelva a llamar o concurriera con barbijo a la carpa”, señala el texto público por el profesional de la salud.

Además, agregó que: “Me comenta el paciente que había empeorado, por lo que le sugerí que concurra a la carpa, que mencione su exposición laboral, la examinen y realicen un hisopado para descartar COVID-19, (Que entiendo por su exposición y cuadro sintomático así lo amerita), pero no se lo hicieron la testificación, solamente le extendieron un certificado de aislamiento por 14 días”, menciona textualmente en otro párrafo la denuncia publicada en Facebook.

Finalmente el Dr. Miguel Canale reflexionó en facebook lo siguiente: “¿Consideraron un caso probable, pero no lo confirman, para tomar medidas con todos sus contactos? Tengo entendido que ese no es el criterio. Ahora si me cierra más porque tenemos hasta ahora un solo caso en Concordia y tan pocos casos en Entre Ríos. Datos que se mencionan, con cierto triunfalismos algunas autoridades sanitarias, creo que es un grave error, no debemos menospreciar al COVID-19, ya tenemos varios ejemplos en otros continentes, si estamos haciendo este aislamiento hagámoslo bien para no tener sorpresas en algunas semanas”, concluye diciendo el médico en las redes sociales.

LA ACLARACIÓN OFICIAL SOBRE EL CASO

Dada la publicación realizada por el colega y «compartida en forma desmesurada y viralizada en el ámbito no sanitario» generando desconfianza y desacreditación por parte de la comunidad hacia el equipo médico que hoy está en el frente de batalla de esta pandemia, en este sentido el equipo médico Hospital Delicia Concepción Masvernat quiere transmitir cómo está trabajando actualmente.

En principio se recuerda el concepto que no debemos manejamos por intuiciones. Son las Normativas de Nación las que nos rigen a todo el país como a nuestra ciudad. De este modo hay criterios precisos a la hora de definir “caso sospechoso” y actuar en consecuencia hisopando al paciente y evaluando si tiene criterios para permanecer internado o en su domicilio.

La definición “caso sospechoso” incluye

✔ Nexo epidemiológico :

– Contacto con pax covid+

– Viaje fuera del país reciente

– Haber estado en zona de circulación viral: buenos aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Tierra del Fuego (Ushuaia)

MAS

✔Fiebre y/o tos, odinofagia, dificultad respiratoria sin otra etiología que lo explique. También se considera sospechoso: Neumonía sin explicación del cuadro clínico. Todo personal salud con fiebre y uno o más síntomas respiratorios.

La paciente en cuestión no aplicó para caso sospechoso ya que no cuenta con nexo epidemiológico. En este caso particular se le dan pautas de alarma, teleconsulta diaria y aislamiento como a todos.

Dado que estamos en momentos de transición en relación a circulación viral, es probable que a corto plazo el nexo epidemiológico se modifique (estas definiciones son dinámicas y van acorde al comportamiento actual de la Pandemia en nuestro país).

Por otro lado, aprovechamos esta oportunidad a convocar a colegas de nuestra ciudad a participar de la asistencia de población frente a la pandemia.

Tenemos varias formas diseñadas para actuar activamente en el abordaje sanitario de la Pandemia sean o no colegas del medio hospitalario”, finaliza la aclaración.