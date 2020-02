Para mujeres, luego de someterse a una mastectomía, la reconstrucción mamaria es el cierre de un proceso. En el “El club de las tetas felices de Mandinga”, el tatuaje de areola mamaria les devuelve, en pocos minutos de trabajo, las ganas de mirarse al espejo.

Para las más de 1100 mujeres que pasaron por “El club de las tetas felices de Mandinga”, como lo llamaron las primeras que se animaron a tatuarse con Diego Staropoli, tatuador referente en Argentina y organizador de Tattoo Show, el tatuaje de areola es más que un poco de tinta sobre su cuerpo; es un proceso que representa una forma de recobrar su intimidad, cerrar una etapa de sus vidas, recobrar autoestima y poder mirarse al espejo nuevamente. “Más que incompleta me sentía rota”, cuenta una mujer que padeció cáncer de mama.

Para aquellas mujeres que debieron someterse a una mastectomía, el proceso de sanación incluye la reconstrucción de sus senos. La reconstrucción de pezón y areola son generalmente la fase final del proceso, pero este no está incluido en la Ley 26.872 que establece la cobertura de reconstrucción mamaria y las prótesis necesarias. Por lo que el tatuaje es una alternativa para aquellas pacientes que buscan amigarse con su cuerpo sin someterse a un nuevo procedimiento médico.

“…con la remoción de pechos te ves mutilada, no quería ni mirarme, y luego de la reconstrucción, si bien en la clínica habían trabajado sobre los pezones, me faltaban las areolas y eso hacía que no me sintiera nada cómoda”, es uno de los testimonios que se han escuchado en el estudio de Mandinga.

En el 2016 Diego Starópoli, decidió tatuar de manera gratuita areolas y pezones a aquellas mujeres que debieron someterse a una mastectomía. Su motivación: los casos de su abuela que sufrió una doble mastectomía, el de su madre y su tía.

“Nunca creí que iba ser posible, con el tatuaje, cambiar el estado emocional de una mujer. Porque no es solo un tatuaje lo que estamos practicando, es devolverles un poco de dignidad”, expresó el tatuador.

