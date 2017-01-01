El intendente Alfredo Francolini presidió la presentación de la Canasta Escolar “Concordia Solidaria 2020”. 35 comercios locales participan de la propuesta en sus tres modalidades: nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. La iniciativa impulsada por el gobierno local pone a disposición de la comunidad estudiantil la posibilidad de adquirir útiles e indumentaria a precios accesibles.
Para lograr esta propuesta desde el municipio destacaron la excelente predisposición del Centro de Comercio, de la Cámara del sector y de los locales en el centro, en la Peatonal, en avenida Las Heras y en distintos sectores de la ciudad
“Es muy importante que los chicos accedan a los elementos que necesitan, que puedan estudiar y aprender con todas las herramientas necesarias. Esa es nuestra prioridad y con esa finalidad estamos trabajando entre todos” agregó el Intendente. “El gobierno nacional está impulsando una iniciativa muy similar y nos parecía necesario avanzar con estos acuerdos en el comercio local para respaldar y acompañar estas políticas públicas destinadas a ayudar a la gente para que el país vaya saliendo adelante”, destacó el Presidente Municipal
Precios y promociones: Desde $750 hasta $ 1.500.-
Se podrán adquirir en todos los comercios adheridos la canasta escolar que contará con útiles, uniformes, guardapolvos, ropa deportiva y calzados. Será una propuesta muy interesante en cuanto a los precios de las tres canastas, que van desde $ 750.- hasta $ 1500.-”.
A continuación detallamos la información proporcionada por cada comercio para la adquisición de los distintos productos que conforman la canasta escolar.
Librerias
Juguetería Zero Dirección: Entre Ríos 640, Teléfono: 0345 422-0898 – Casa Fornes SRL Dirección: Buenos Aires 314, Teléfono: 0345 421-7048 – Dari Ser^s Dirección: Entre Ríos 820 Teléfono: 0345 422-0116 – El ofertón del Once Dirección: Buenos Aires 15 Teléfono: 0345 15-520-4732 – Buena Letra Dirección:Roque Sáenz Peña 145 .Casa Rubén Dirección: Las Heras 519 Teléfono: 0345 421-7581- Casa Aries Dirección:Entre Ríos 621 Teléfono: 0345 422-7965 Casa Pallejá Dirección: San Martín 35 Teléfono: 0345 421-3208
Indumentaria
Todo Regalado Dirección: Urquiza 680 Teléfono: 0345 422-4926- Mundo Sport:Dirección: Entre Ríos 749 0345 421-5327/ Bv S Lorenzo 143 0345 421-9212/ Rotel. Dirección: Entre Ríos 725 – Mia Moda Dirección: Entre Ríos 664 – Calzados Galarza: Dirección: Entre Ríos 757 Teléfono: 0345 422-7135 Casa MICKEY Dirección: Entre Ríos 698-650 – Calzados Fax Dirección: Las Heras 410 Calzados Genésis Dirección: Entre Ríos 736 Teléfono: 0345 421-5083 Casa Mariant Dirección: Entre Ríos 732 Teléfono: 0345 421-2460 Barbara boutique Dirección: Entre Ríos 872 Stone Limit Dirección: San Martín 46 Teléfono: 0345 421-4234 AMERICAN SPORT Dirección: Entre Ríos 609 Alfa & Omega Dirección: Av J Las Heras 542 Teléfono: 0345 422-9404 -tienda Colores: Dirección: Mitre 18 Teléfono: 0345 421-2723 – Aconcagua Dirección: Entre Ríos 885 Teléfono: 0345 422-0261
PRESUPUESTOS
JUGUETERIA ZERO
CANASTA ESCOLAR NIVEL INICIAL (JARDIN DE 4 Y 5 AÑOS -PREESCOLAR)
ARTICULO COSTO
1 POTE DE TEMPERA GRANDE $ 90.00
PINCELES X 6 $ 80.00
VOLIGOMA GRANDE $ 50.00
CAJA DE PLASTIPINTURAS MARCA MAPED X 12 $ 95.00
1 TIJERA CHICA $ 50.00
PLASTICOLA CHICA DE COLOR $ 23.00
HOJAS OFICIO BLANCAS X 50 $ 80.00
HOJAS TAMAÑO A3 X 50 $ 40.00
PLASTILINAS GRANDES $ 8.00
CUADERNO DE HOJAS LISAS X 48 HOJAS $ 25.00
SOBRE DE PAPELES DE COLORES $ 10.00
PAQUETE DE PALITOS DE HELADO $ 60.00
FIBRONES DE AGUA $ 30.00
CARTULINA $ 20.00
PAPEL MADERA O MISIONERO $ 25.00
GOMA EVA $ 40.00
PAPEL AFICHE $ 20.00
CAJA DE LAPICES DE COLORES LARGOS $ 85.00
1 LAPIZ NEGRO $ 7.00
GOMA DE BORRAR (TINTA Y LAPIZ) $ 11.00
FIBRON $ 30.00
CANASTA ESCOLAR NIVEL PRIMARIO
ARTICULO COSTO
CUADERNO PARA CLASES $ 20.00
CUADERNO PARA COMUNICACIONES $ 85.00
CUADERNO PARA TECNOLOGIA $ 20.00
CUADERNO PARA MUSICA $ 20.00
CARTUCHERA $ 20.00
LAPIZ NEGRO $ 7.00
LAPICES DE COLORES LARGOS $ 85.00
GOMA $ 5.00
SACAPUNTAS $ 14.00
REGLA $ 14.00
VOLIGOMA $ 50.00
TIJERA $ 50.00
CARPETA N° 5 $ 85.00
HOJAS BLANCAS LISAS N° 5 $ 25.00
ETIQUETAS $ 10.00
CANASTA NIVEL SECUNDARIO
ARTICULO COSTO
CARPETA 3 ANILLOS $ 40.00
CUADERNOLA $ 85.00
LAPIZ NEGRO $ 7.00
HOJAS PARA CARPETA X 48 $ 40.00
BIROME $ 12.00
CORRECTOR $ 25.00
GOMA $ 5.00
REGLA $ 14.00
TRANSPORTADOR $ 14.00
COMPAS $ 90.00
CARTUCHERA $ 20.00
CASA FORNES
DESCUENTO DEL 10% EN COMPRAS EN EFECTIVO O DEBITO
CANASTA ESCOLAR NIVEL INICIAL (JARDIN DE 4 Y 5 AÑOS -PREESCOLAR)
ARTICULO COSTO
POTE DE TEMPERA 250GR. TINTORETTO $ 100.00
PINCEL N° 6 GOYA $ 20.00
ADHESIVO VINÍLICO TINTORETTO X 100GR. (SIMIL
PLASTICOLA) $ 55.00
TIJERA CHICA $ 35.00
PLASTICOLA CHICA DE COLOR $ 45.00
50 HOJAS OFICIO BLANCAS $ 75.00
50 HOJAS A3 $ 150.00
3 PLASTILINAS GRANDES JOVI $ 255.00
1 CUADERNO DE HOJAS LISAS GLORIA X 48 $ 35.00
3 SOBRES DE PAPELITOS DE COLORES $ 45.00
1 PAQUETE PALITOS DE HELADO NATURAL $ 45.00
1 FIBRON DE AGUA PELIKAN $ 80.00
FIBRONES DE AGUA X 6 SIMBALL $ 235.00
2 CARTULINAS $ 40.00
1 PAPEL MADERA $ 20.00
2 GOMA EVA $ 90.00
2 PAPEL AFICHE $ 40.00
1 PAPEL BARRILETE $ 10.00
LAPICES DE COLORES LARGOS X 12 SPLASH $ 115.00
1 LAPÍZ NEGRO BIC $ 20.00
GOMA DE BORRAR TINTA Y LAPIZ $ 30.00
2 FIBRONES BIC
CANASTA ESCOLAR NIVEL PRIMARIO
ARTICULO COSTO
1 CUADERNO TAPA DURA 16X21 MARATON CLASES
X 42 HJS $ 90.00
1 CUADERNO ABC 19X23,5 TAPA DURA TRIUNFANTE
X 50HJS $ 210.00
1 CUADERNO TAPA DURA 16X21 MARATON
COMUNICACIONES X 42 HJS $ 90.00
1 CUADERNO TAPA DURA 16X21 MARATON MUSICA
X 42HJS $ 90.00
1 CUADERNO TAPA DURA 16X21 MARATON X 42HJS $ 90.00
1 CARTUCHERA TUBO $ 160.00
LAPIZ NEGRO BIC $ 20.00
LAPICES DE COLORES LARGOS X12 SPLASH $ 115.00
GOMA BLANCA $ 10.00
SACAPUNTAS METALICO $ 20.00
REGLA 20CM $ 20.00
1 ADHESIVO VINILICO TINTORETTO X 100GRS (SIMIL
PLASTICOLA) $ 55.00
CARPETA N° 5 CON ELASTICO MARRON $ 50.00
HOJAS BLANCAS N° 5 $ 30.00
ETIQUETAS $ 10.00
CANASTA NIVEL SECUNDARIO
ARTICULO COSTO
CARPETA 3 ANILLOS FIBRA NEGRA $ 95.00
CARPETA 3 ANILLOS PLASTICAS $ 110.00
CUADERNOLA 80HJS MARATON $ 125.00
HOJAS N°3 X 480 AMERICA $ 390.00
LAPIZ NEGRO BIC $ 20.00
BIROME $ 20.00
CORRECTOR SIMBAL $ 50.00
GOMA BLANCA $ 10.00
REGLA 30CM $ 30.00
TRANSPORTADOR $ 15.00
COMPAS $ 150.00
CARTUCHERA TUBO $ 160.0o
DARI SER´S
COMBO 1
COSTO : $ 500.00.-
1 MOCHILA – 1 CUADERNO – 1 LAPIZ NEGRO . 1 GOMA -1 SACAPUNTA – 1 REGLA- 12 LAPICES DE COLORES
COMBO 2
COSTO : $ 500.00.-
CARPETA – HOJAS – CUADERNOLA – BIROME – CARPETA PLASTICA -HOJAS CANSAS-
SET DE GEOMETRIA
COMBO 3 (JARDIN)
COSTO : $ 500.00.-
MOCHILA – TOALLITA – PLATO – VASO- JABONERA-CARTUCHERA-
EL OFERTON DEL ONCE
CANASTA ESCOLAR NIVEL INICIAL (JARDIN DE 4 Y 5 AÑOS -PREESCOLAR)
ARTICULO COSTO
Pote de tempera grande (Model) $ 135.00
Pincel x 3 $ 35.00
Voligoma grande $ 80.00
Caja de plastipinturitas x 6 (Jovi) $ 115.00
Tijera chica $ 30.00
Plasticola chica (Maxxun) $ 20.00
cuaderno hojas lisas x 48 hojas (América) $ 25.00
3 sobres de papelitos de colores $ 5.00
2 Cartulinas $ 20.00
Papel maderas $ 20.00
2 Goma Eva $ 30.00
2 Papel afiche $ 20.00
Lápices de colores largos (Colores) $ 65.00
Lápiz negro (Bic) $ 10.00
Goma de borrar lápiz y tinta (Dos Banderas) $ 10.00
2 Fibrones (Pelikan) $ 45.00
CANASTA ESCOLAR NIVEL PRIMARIO
ARTICULO COSTO
Cuaderno para clases (América) $ 25.00
Cuaderno para comunicaciones $ 25.00
Cuaderno para tecnología (América) $ 25.00
Cuaderno para música (América) $ 25.00
Cartuchera $ 70.00
Lápiz negro (BIC) $ 10.00
Lápices de colores (Colores) $ 65.00
Goma (Dos Banderas) $ 10.00
Sacapuntas $ 20.00
Regla $ 20.00
Voligoma $ 80.00
Tijera $ 30.00
Carpeta Nº 5 $ 90.00
Hojas de Plástica Nº 5 $ 25.00
Etiquetas $ 5.00
CANASTA NIVEL SECUNDARIO
ARTICULO COSTO
Cuaderno para clases (América) $ 25.00
Cuaderno para comunicaciones $ 25.00
Cuaderno para tecnologia (América) $ 25.00
Cuaderno para música (América) $ 25.00
Cartuchera $ 70.00
Lápiz negro (BIC) $ 10.00
Lápices de colores (Colores) $ 65.00
Goma (Dos Banderas) $ 10.00
Sacapuntas $ 20.00
Regla $ 20.00
Voligoma $ 80.00
Tijera $ 30.00
Carpeta Nº 5 $ 90.00
Hojas de Plástica Nº 5 $ 25.00
Etiquetas $ 5.00
BUENA LETRA
POR COMPRA SUPERIOR A $500 DESCUENTO POR PAGO CONTADO EFECTIVO 10%
COMPRA SUPERIOR A $2000 DESCUENTO POR PAGO CONTADO EFECTIVO 15%
TARJETA DE CREDITO 1 PAGO SIN RECARGO
CANASTA ESCOLAR NIVEL INICIAL (JARDIN DE 4 Y 5 AÑOS -PREESCOLAR)
ARTICULO COSTO
1 POTE DE TEMPERA POR 275 GR $111 $ 111.00
1 PINCEL Nº $30 $ 30.00
1 ADHESIVO SINTETICO POR 50 CC $38 $ 38.00
1CAJA DE CRAYONES POR 12 $56 $ 56.00
1 TIJERA $50 $ 50.00
1 PLASTICOLA COLOR $27 $ 27.00
50 HOJAS OFICIO BLANCA $1.25 $62.5 $ 62.50
50 HOJAS A3 $1.75 $87.5 $ 87.50
3 PLASTILINAS $11.5 $34.5 $ 34.50
1 CUADERNO POR 48 HJ. LISO $33 $ 33.00
3 SOBRES PAPELES DE COLOR $7 $21 $ 21.00
1 PAQUETE PALITOS DE HELADO $51 $ 51.00
1 MARCADOR AL AGUA $38 $ 38.00
2 CARTULINAS $17 $34 $ 34.00
1 PAPEL MADERA $20 $ 20.00
2 GOMAS EVA $41 $82 $ 82.00
CANASTA ESCOLAR NIVEL PRIMARIO
ARTICULO COSTO
CUADERNOS PARA CLASES/COMUNICACIONES/
TECNOLOGIA/MUSICA t/dura $ 99.00
1 CARTUCHERA $ 136.00
1 LAPIZ NEGRO $ 8.00
1 LAPICES DE COLORES POR 12 LARGOS $ 105.00
1 GOMA $ 14.00
1 SACAPUNTAS $ 15.00
1 REGLA $ 12.00
1 TIJERA $ 50.00
1 ADHESIVO SINTETICO (TIPO VOLIGOMA) POR 50 CC $ 38.00
1 CARPETA Nº 5 TRES SOLAPAS $ 45.00
1 REPUESTO Nº 5 BLANCO $ 33.00
1 PLANCHA DE ETIQUETAS POR 8 UN $ 7.00
CANASTA NIVEL SECUNDARIO
ARTICULO COSTO
1 CARPETA 3 ANILLOS $ 125.00
1 REPUESTO Nº 3 HOJAS RAYADAS $ 48.00
1 CUADERNOLA $ 129.00
1 LAPIZ NEGRO $ 8.00
1 BOLIGRAFO $ 17.00
1 CORRECTOR $ 42.00
1 GOMA $ 15.00
1 REGLA $ 12.00
1 TRANSPORTADOR $ 27.00
1 COMPAS $ 52.00
1 CARTUCHERA $ 136.00
CASA RUBÉN
PROMO PRIMARIA 1
ARTICULOS COSTO TOTAL : $ 1.249.00.-
2 LAPIZ NEGRO
SACAPUNTAS
2 GOMA LAPIZ
REGLA ESCUELITA 20 CM
LAPICES COLOR LARGOS X 12
CUADERNO T/FLEX X 48 X 2 UN
CUADERNO T/DURA X 42 X 2 UN
REPUESTO HOJAS CANSON Nº 5 BLANCO
CARPETA Nº 5 C/CORDÓN
FIBRAS X 12 LARGAS
PAPELITOS DE COLORES GALSÉ METALIZADO
PAPELITOS DE COLORES GALSÉ LUSTRE
TIJERA
GOMA DE PEGAR SINTÉTICA
MOCHILA DOBLE BOLSILLO SERIGRAFIADA
CARTUCHERA TELA
PROMO PRIMARIA 2
ARTICULOS COSTO TOTAL : $ 1.399.00.-
2 LAPIZ NEGRO
SACAPUNTAS
GOMA LÁPIZ
GOMA T/L
LAPICES COLOR LARGOS X 12
BOLÍGRAFO BIC AZUL X 2UN
CUADERNO T/FLEX X 48 X 2 UN
REPUESTO HOJAS CANSON Nº 5 BLANCO
CARPETA Nº 5 C/CORDÓN
FIBRAS X 12 LARGAS
TIJERA
GOMA DE PEGAR 30CC SINTÉTICA
JUEGO DE GEOMETRÍA
CORRETOR LÁPIZ
REPUESTO X 200 HOJAS CARPETA 3 ANILLOS
CARPETA 3 ANILLOS F/N
REPUESTO SEPARADOR Nº 3 MULTIOLOR
MOCHILA DOBLE BOLSILLO SERIGRAFIADA
CARTUCHERA TELA
PROMO SECUNDARIA
ARTICULOS COSTO TOTAL : $ 1.169.00.-
LAPIZ NEGRO SIMBALL X 2UN
SACAPUNTAS
GOMA T/L
BOLÍGRAFO BIC AZUL X 2UN
BOLÍGRAFO BIC ROJO
BOLÍGRAFO BIC NEGRO
JUEGO DE GEOMETRÍA
CORRECTOR LÁPIZ
REPUESTO X 200 HOJAS CARPETA 3 ANILLOS
CARPETA 3 ANILLOS F/N
REPUESTO SEPARADOR Nº 3 MULTIOLOR X 2UN
MOCHILA DOBLE BOLSILLO SERIGRAFIADA
CARTUCHERA TELA
ARIES
CANASTA ESCOLAR NIVEL INICIAL(JARDIN DE 4 Y 5 AÑOS -PREESCOLAR)
ARTICULO VARIOS $ 1,473.00
CANASTA ESCOLAR NIVEL PRIMARIO
ARTICULO COSTO
CUADERNO PARA CLASES $ 32.00
CUADERNO PARA COMUNICACIONES $ 32.00
CUADERNO PARA TECNOLOGIA $ 32.00
CUADERNO PARA MUSICA $ 32.00
CARTUCHERA $ 80.00
LAPIZ NEGRO $ 10.00
LAPICES DE COLORES LARGOS $ 90.00
GOMA $ 5.00
SACAPUNTAS $ 15.00
REGLA $ 20.00
VOLIGOMA $ 60.00
TIJERA $ 35.00
CARPETA N° 5 $ 85.00
HOJAS BLANCAS LISAS N° 5 $ 30.00
ETIQUETAS $ 10.00
MOCHILA $ 805.00
CANASTA NIVEL SECUNDARIO
ARTICULO COSTO
CARPETA 3 ANILLOS $ 90.00
CUADERNOLA $ 105.00
HOJAS PARA CARPETA $ 90.00
LAPIZ NEGRO $ 10.00
BIROME $ 25.00
CORRECTOR $ 30.00
GOMA $ 5.00
SET DE GEOMETRIA $ 75.00
COMPAS $ 130.00
CARTUCHERA $ 80.00
MOCHILA $ 805.00
CASA PALLEJÁ
CANASTA ESCOLAR NIVEL INICIAL (JARDIN DE 4 Y 5 AÑOS -PREESCOLAR) $ 1,438.00
CANASTA ESCOLAR NIVEL PRIMARIO $ 765.00
CANASTA NIVEL SECUNDARIO $ 575.0o
INDUMENTARIA
TODO REGALADO
ARTICULO COSTO
MOCHILA MODELO 1 $ 1,500.00
MOCHILA MODELO 2 $ 600.00
CARTUCHERA $ 200.00
MUNDO SPORT
OFERTA CONTADO O CON TARJETA
ARTICULO COSTO
ZAPATILLAS ADIDAS BLANCAS O NEGRAS $ 3,500.00
ROTEL
ARTICULO COSTO
REMERA ALGODÓN T.4 AL 12 $ 430.00
REMERA ALGODÓN T. XS AL XL $ 520.00
BUZO FRIZA T. 4 AL 12 $ 800.00
BUZO FRIZA T.XS AL XL $ 1,100.00
PANTALON FRIZA T.4 AL 12 $ 810.00
PANTALON FRIZA T. XS AL XL $ 1,110.00
MIA MODA
ARTICULO COSTO
MOCHILA $ 750.00
CARTUCHERA $ 220.00
CALZADOS GALARZA
ARTICULO COSTO
ZAPATO COLEGIAL GUILLERMINA T. 27 AL 40 $ 1,300.00
CASA MICKEY
ARTICULO COSTO
CAMISA BLANCA O CELESTE T. 6 AL10 $ 200.00
PANTALON DE VESTIR $ 1,000.00
MEDIA ESCOLAR NIVEL SECUNDARIO $ 80.00
GUARDAPOLVO “EJEMPLAR” $ 1,000.00
CALZADOS FAX (LAS HERAS 410)
ARTICULO COSTO
ZAPATOS ESCOLARES $ 2,000.00
CALZADOS GÉNESIS
ARTICULO COSTO
ZAPATO ESCOLAR T. 27 AL 33 $ 1,900.00
ZAPATO ESCOLAR T. 34 AL 37 $ 2,000.00
ZAPATO ESCOLAR T. 38 AL 40 $ 2,200.00
CASA MARIANT
ARTICULO COSTO
PANTALON “AERO” T. 6 AL 10 $ 999.00
PANTALON “AERO” T.12 AL 18 $ 1,100.00
PANTALON “AERO” T. 18 AL 20 $ 1,250.00
CAMISA DE VESTIR $ 850.00
PANTALON DE GIMNASIA “KOTAR” T. 6 AL 10 $ 550.00
PANTALON DE GIMNASIA “KOTAR” T. 12 AL 16 $ 590.00
PANTALON DE GIMNASIA “KOTAR” T. 18 AL 20 $ 650.00
BARBARA BOUTIQUE
ARTICULO COSTO
MEDIAS DE VESTIR “BOLLITA” $ 80.00
STONE LIMITED
TARJETAS 3 CUOTAS SIN INTERES
MOCHILAS Y ZAPATILLAS
AMERICAN SPORT
ARTICULO COSTO
CALZADO TOPPER T. 25 AL 34 TEA BREAK $ 250.00
LECOQ SPORTIF SCULI T. 24 AL 37 (CON TODAS LAS TARJETAS) $ 2,900.00
ALFA & OMEGA
ARTICULO COSTO
CAMPERA ALGODÓN AZUL $ 800.00
REMERA BLANCA $ 350.00
BERMUDA $ 750.00
CASA COLORES
ARTICULO COSTO
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACIL PLANCHADO) RECTO- T.6 $ 585.00
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACIL PLANCHADO) RECTO- T.8 $ 665.00
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACIL PLANCHADO) RECTO- T.10 $ 745.00
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACIL PLANCHADO) RECTO- T.12 $ 825.00
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACIL PLANCHADO) RECTO- T.14 $ 905.00
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACIL PLANCHADO) RECTO- T.16 $ 999.00
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACIL PLANCHADO) RECTO- T.18 $ 1,080.00
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACIL PLANCHADO) TABLEADOT.6 $ 770.00
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACILPLANCHADO) TABLEADO T.8 $ 860.00
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACIL PLANCHADO) TABLEADO T.10$950.00
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACIL PLANCHADO) TABLEADO T12$ 1,060.00
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACIL PLANCHADO) TABLEADO- T.14 $ 1,150.00
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACIL PLANCHADO) TABLEADO- T.16 $ 1,250.00
GUARDAPOLVO “ARCIEL” (ANTIMANCHA FACIL PLANCHADO) TABLEADO- T.18 $ 1,320.00
CAMISA BLANCA EXCELENTE CALIDAD “PERDOMO” T.6 $ 600.00
CAMISA BLANCA EXCELENTE CALIDAD “PERDOMO” T.8 $ 640.00
CAMISA BLANCA EXCELENTE CALIDAD “PERDOMO” T.10 $ 680.00
CAMISA BLANCA EXCELENTE CALIDAD “PERDOMO” T.12 $ 720.00
CAMISA BLANCA EXCELENTE CALIDAD “PERDOMO” T.14 $ 760.00
CAMISA BLANCA EXCELENTE CALIDAD “PERDOMO” T.16 $ 800.00
PANTALON DE VESTIR EXCELENTE CALIDAD “PERDOMO” T.6 $ 480.00
PANTALON DE VESTIR EXCELENTE CALIDAD “PERDOMO” T.8 $ 1,040.00
PANTALON DE VESTIR EXCELENTE CALIDAD “PERDOMO” T.10 $ 1,100.00
PANTALON DE VESTIR EXCELENTE CALIDAD “PERDOMO” T.12 $ 1,160.00
PANTALON DE VESTIR EXCELENTE CALIDAD “PERDOMO” T. 14 $ 1,220.00
PANTALON DE VESTIR EXCELENTE CALIDAD “PERDOMO” T. 16 $ 1,280.00
MEDIAS “LADY POP” LARGA COLEGIAL $ 110.00
MEDIAS ECONOMICA EXCELENTE CALIDAD ALGODÓN $ 70.00
SHORT ALGODÓN $ 145.00
REMERA DE ALGODÓN $ 145.00
CHOMBA ESCOLAR T. 6 AL 16 $ 375.00
PANTALON DE VESTIR PRIMERA CALIDAD T. 6 AL 16 $ 795.00
ACONCAGUA
3 CUOTAS SIN INTERES MISMO PRECIO QUE CONTADO EFECTIVO
ZAPATO ESCOLAR LINEA KICKERS
OFERTA CONTADO EFECTIVO, DEBITO Y 3 CUOTAS SIN INTERES
ARTICULO COSTO
MOCHILAS BASICAS ESCOLARES VARIOS COLORES $ 1490
CADILLAC Y RAFFAELLI
OFERTA CONTADO EFECTIVO
ARTICULO COSTO
TOPPER LINEA X – FIRSE KIDS T. 25 AL 34 $ 3,000.00
TOPPER LINEA X – FIRSE KIDS T. 35 AL 44 $ 3,700.00