“El aumento indiscriminado de los impuestos que realizó el Gobernador Bordet es inoportuno e injusto. La gente la sigue pasando mal, las heladeras todavía no están llenas, la plata que el Frente para la Victoria prometió aún no llegó al bolsillo de la gente… y ponen este impuestazo que es impagable para la mayoría de los entrerrianos” sostuvo el Diputado Provincial Dr. Esteban Vitor Más adelante el legislador de Juntos por el Cambio manifestó “en lugar de meter la mano en el bolsillo de la gente, el Gobernador debería controlar y cuidar mejor el despilfarro de los dineros públicos que se hizo y se sigue haciendo en su gestión. Antes de aumentar los impuestos deberían informar lo que hacen con la plata que es de todos los entrerrianos”. Finalmente el Presidente del Bloque del PRO, dijo que “todavía no están cerradas las paritarias y los ciudadanos ya tienen que pagar las boletas con los importes exorbitantes que quiere cobrar el gobierno provincial. Por eso lo fundamental que puedo hacer desde lugar de legislador de la oposición es decirle NO al impuestazo de Bordet”, finaliza el comunicado enviado a Cadena Entrerriana