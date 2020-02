Martina Villanova, investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos – UNER, encabezó un proyecto sobre las enfermedades hídricas y vectoriales en conjunción con algunas variables climáticas.

La primera prevención contra el mosquito Aedes Aegypti, portador del dengue “empieza por casa” afirma Martina Villanova. Martina es Licenciada en Salud Ambiental de la Facultad de Ciencias de la Salud e investigadora de la UNER, quien, en su momento, estuvo formando parte de un proyecto dentro del PAF (Personal de Apoyo en Formación), investigando sobre las enfermedades hídricas y vectoriales en conjunción con algunas variables climáticas, estudiando las enfermedades de dengue, leptospirosis y diarrea.

En esta temporada se conoció un caso autóctono de dengue en nuestra provincia, con el pico máximo en febrero. Al respecto, Villanova explicó que “dentro de los estudios retrospectivos que hemos realizado pudimos observar, obviamente que las temperaturas aumentan en verano, que las ocurrencias de casos se dan en febrero y marzo. Esto es así porque el mosquito, para culminar su ciclo biológico, necesita cierta temperatura y esa temperatura debe mantenerse durante todo el tiempo de estadía del mosquito. Si no se mantienen, se interrumpe el desarrollo, fracasa la evolución y no nace el insecto. Lo que ocurre entonces es que las temperaturas se mantienen, no bajan de los 10 grados, permitiendo que los mosquitos lleguen a su estadio de adulto. Por eso, en esta etapa del año llega a haber mayor cantidad de casos”.

El cambio climático y el registro de altas temperaturas, muchas de ellas más de lo esperado, colaboró para la proliferación del mosquito portador del dengue en zonas de nuestra Provincia donde antes no existía. Villanova respalda esto, expresando que: “hace muchos años atrás no se escuchaba hablar, generalmente en esta zona, de dengue, de enfermedades vectoriales, con un índice tan elevado como en este momento. Con los efectos del cambio climático, las fronteras de las variables climáticas vienen bajando y en nuestras latitudes ya nos encontramos en una ubicación con temperaturas más elevadas, con mayor cantidad de precipitaciones en ocurrencia de mayores eventos climáticos como el Niño y la Niña, que suceden más juntos que antes y tienen una gran vinculación con esto”. Ante esto, “todos debemos entrar en razón sobre tener cuidados con este tipo de enfermedades. En otros países más cálidos, que vienen padeciendo estas enfermedades, cuentan con todas las medidas para enfrentarlas, en cambio los que somos más nuevos en este tipo de enfermedades nos cuesta adaptarnos, tomar las medidas necesarias, que la población tome en cuenta la importancia de no convertirnos en un área donde el mosquito prolifere, tomando las medidas para que se controle de manera temprana. Porque si descuidamos esto, los pocos casos que se confirman en la Provincia, con el tiempo se van a ir radicando cada vez más”.

Detalló que “el huevo de mosquito puede pasar todo el invierno sobreviviendo en su lugar de postura hasta que llega el calor y comienza su desarrollo. Por esto hay que tomar conciencia de luchar contra el vector que es el Aedes Aegypti, que es el mosquito con rayitas blancas que todos conocemos. Además, dejó de ser una enfermedad vinculada exclusivamente a un sector social sino que estamos todos, mientras esté el vector, el virus estará en todos lados”.

En Entre Ríos ya tuvimos el primer caso autóctono que fue en Paraná y los organismos de salud están alertas en esto, desarrollando todas las actividades necesarias para bloquear este y otros posibles casos. Villanova remarcó que “es muy importante conocer cuando la persona tiene la enfermedad para poder hacer los bloqueos necesarios y que no siga manifestándose. Se debe recurrir al médico y evitar un brote epidemiológico. Estar atento a los síntomas, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, que son los característicos o algunas manchitas rojas que pueden llegar a aparecer en el cuerpo”.

Prevención

Villanova enumeró una serie de medidas, sencillas, para la prevención: “las primeras medidas de prevención empiezan por casa, con los municipios y centros de salud realizando Campañas de Descacharrización, retirando elementos que junten agua. Tenemos que ser conscientes en mantener nuestro patio limpio, sacando todos los elementos que puedan contener agua y mantener el pasto corto, que es otro factor muy importante. Sabemos que el mosquito, durante el día se protege durante los pastizales y saldrán al atardecer”.