“A partir de ahora hay un antes y un después en la provincia de Misiones con respecto a todo lo que es epidemiológico del coronavirus”, expresó el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, y declaró anoche la circulación viral comunitaria de coronavirus en la provincia, luego de confirmarse cuatro nuevos casos, con los que ya suman doce en total.

Los pacientes confirmados por laboratorio anoche son: una niña de 4 años atendida en el Hospital Samic de Iguazú; una joven de 20 años embarazada e internada en el Hospital Materno Neonatal; un hombre de 29 años, quien se encuentra internado en el Hospital de Fátima -nexo con el caso número 8, el muchacho de 22 años que regresó el domingo de Buenos Aires- y un hombre de 41 años también de la ciudad de Posadas, internado en el Hospital de Fátima que tiene nexo con el niño de 3 años internado en el Garrahan y es un trabajador del Hospital Pediátrico.Ante la duplicación de los casos en poco más de 24 horas y teniendo en cuenta los pacientes 6 y 7, y que dos de los pacientes no tienen nexo epidemiológico (la niña de Iguazú y la mujer embarazada), la Provincia tomó la decisión de declarar la circulación comunitaria del virus, luego de que el 27 de marzo se confirmara el primer positivo Covid-19. “Apelamos al entendimiento y comprensión de la gravedad del problema de cada ciudadano, manteniendo todas las medidas de bioseguridad a nivel individual, familiar y comunitario”, expresó Alarcón en la conferencia de prensa, en la cual estuvo acompañado por Javier Ramírez, jefe de Vigilancia Epidemiológica de la cartera sanitaria. Asimismo, solicitó solidaridad y responsabilidad a toda la población misionera. “La única manera que tenemos los misioneros de parar esta pandemia y que la curva sea aplanada y no tengamos como en este momento en un solo día duplicada la cantidad de casos, es entendiendo que la flexibilidad que se ha declarado en la Argentina y en la provincia (donde algunas actividades que van a realizar), hagan lo que realmente deben hacer, salir de su casa, ir al trabajo y luego vuelvan a su casa y estar aislados”, afirmó el funcionario.En este sentido, pidió que se sigan extremando las medidas de limpieza e higiene, tales como la distancia social de 2 metros, la utilización de máscaras y barbijos, el uso de alcohol el gel y el lavado de manos, como así también higienizar los utensilios y elementos de trabajo, “cuidarnos cuando llegamos a casa, quitarnos la ropa, limpiar los zapatos y celulares, bañarse y luego recién tener contacto con las familias”.Ante la gravedad de la situación, indicó que “hoy absolutamente todos debemos saber que cualquiera en la calle puede ser potencialmente una persona que nos puede contagiar, ahora ya nadie está exento a contagiarse y enfermar”.“Tenemos un 30 o 40 por ciento de asintomáticos, cualquiera que está al lado suyo puede estar contagiado y contagiarles, cualquiera pueden ser asintomático y contagiar a su familia a sus hijos o padres”, detalló.Por eso pidió no salir de no ser necesario: “No hagamos ningún tipo de aglomeración en ninguna parte, hagamos sólo lo que estamos obligados a hacer por una demanda ineludible. Es el momento de mayor solidaridad entre todos, la única manera que tenemos para salir de esto es la solidaridad”. Finalmente, sostuvo: “En ese contexto, si cada uno de nosotros nos cuidamos, vamos a estar libres de tener un enorme impacto en la provincia de Misiones con el coronavirus. Ya hemos visto en el mundo lo que causa. Esto no es una anécdota, es una realidad que golpea. Hace 24 horas teníamos seis casos, hoy tenemos doce, hemos duplicado en un día. Es el momento en que los misioneros tenemos que estar más unidos. Han salido otros países, nosotros no somos menos, la provincia está preparada y puede hacerlo”.

Parte epidemiológico

El último parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de Misiones detalló que la provincia -además de los doce casos confirmados- se mantiene con un fallecido -el camionero de San Vicente que se había contagiado en San Pablo, Brasil- y dos recuperados: el hombre de 71 años de Posadas que había estado en España y la mujer de 56 años de Puerto Iguazú. En tanto, los casos descartados ya suman 479 con nexo epidemiológico establecido y estudiado; 75 fueron desestimados a través de la profundización del interrogatorio clínico y epidemiológico.Además, actualmente son 1.227 las personas que están en aislamiento domiciliario bajo estricto seguimiento por catorce días continuos y otras 57 ya culminaron esta etapa. En resumen, permanecen internados: una persona en Oberá, dos en Puerto Iguazú, cuatro personas en el Hospital de Fátima en Garupá, una en el Hospital Materno Neonatal de Posadas y el niño de 4 años que está en el Garrahan.En este último caso, el menor había sido trasladado al Hospital Garrahan en Buenos Aires por un tumor cerebral y dio positivo para Covid-19, pero actualmente se encuentra sin asistencia respiratoria y lleva su cuarto día de posoperatorio. Además, ya salió de terapia intensiva y se está recuperando en una sala común del mencionado nosocomio. Hasta momento es el único paciente en ese espacio. El misionero había sido trasladado el 22 de abril a Buenos Aires en avión sanitario luego de haber estado internado en el Hospital de Pediatría de Posadas.

Nexo epidemiológico

El último parte epidemiológico arrojó cuatro nuevos casos anoche. Se trata, por un lado, de una niña de 4 años que permanece internada en el Hospital Samic de Puerto Iguazú y de una mujer embarazada de 20 años, quien está en el Hospital Materno Neonatal de Posadas. En ninguna de ellas se pudo establecer nexo epidemiológico, razón por la que se declaró la circulación comunitaria. Por otro lado, se detectó la enfermedad en un hombre de 29 años, quien tiene nexo con el caso 8: el joven que volvió a la provincia en un operativo con otros misioneros desde Buenos Aires; y, finalmente, un hombre de 41 años que tiene nexo establecido con el niño internado en el Garrahan de Buenos Aires.

Fuente: El Territorio