En la franja 90 años y más, la cantidad de mujeres que reciben jubilaciones y pensiones triplican a los varones: 125,5 mil contra 39,7 mil, totalizando 165,3 mil.

Otro dato relevante es que en los últimos cinco años aumentó la cantidad de jubilados y pensionados en todas las franjas de edades, excepto en las comprendidas entre los 18/29, 80-84, 85-89, y 90 y más.

En cuanto a la cantidad de personas que reciben pensiones o beneficios no contributivos, que son quienes no cuenten con recursos económicos ni trabajo formal, los últimos datos indican que en Argentina hay 304,8 mil mujeres que cobran la pensión por haber tenido siete hijos o más, le siguen los 135, 5 mil beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (que implementó el gobierno de Mauricio Macri), Luego, . los más de 22,6 mil que reciben una pensión por su condición de ex combatientes de Malvinas, los 5,7 mil beneficiados por la Ley 26-913 Ex Presos Políticos y los 1.995 que reciben la pensión por vejez. Y hay que agregarle los 65,7 mil que reciben diversos beneficios no contributivos: