El Jefe de Infectología del Hospital Santojanni y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, el doctor Pablo Scapellato aclara con autoridad científica muchas dudas que hoy enfrentan quienes a diario interactúan con otras personas en la actividad comercial.

Escribe: Miguel Hein

-¿Trabajar en un comercio, y más en uno grande como un supermercado, implica mayores posibilidades de contagio?

– Trabajar en los comercios, sean grandes superficies u otros de menores dimensiones, no impone ningún riesgo especial del que tiene cualquier persona que trata con gente en su actividad diaria.

-¿La manipulación de productos sin guantes facilita el contagio?

-La utilización o no de guantes para manipular mercadería depende del tipo que sea, y no de una situación epidemiológica en particular. Lo que hay que hacer es lavarse las manos usualmente. Usar guantes sin una correcta higiene de manos es absolutamente inútil.

-¿Manipular billetes y monedas puede llevar a contraer la infección?

-La manipulación de dinero implica el riesgo de transmitirnos entre nosotros muchas cosas. Pero no hay un riesgo diferencial por el coronavirus del que teníamos hace un mes. La verdad es que debemos reforzar los hábitos higiénicos de las manos.

-¿Es recomendable el uso de guantes y barbijos en el salón de ventas?

-En la situación epidemiológica actual, usar guantes y/o barbijo fuera de la atención de pacientes enfermos no tiene ninguna razón de ser.

-¿Sería recomendable restringir la cantidad de clientes que pueden entrar en un salón de ventas?

-No hay hasta hoy una recomendación en ese sentido. Sí debe limitarse en los espectáculos públicos porque hay mucha aglomeración de gente con muy poquita distancia entre uno y otro. No obstante, es conveniente tratar de no amuchar mucha gente en lugares reducidos.

-¿El aire acondicionado ayuda a que el virus permanezca activo más tiempo?

-Los equipos de aire acondicionado no tienen ningún vínculo con la trasmisión o con la sobrevida del virus. El virus se transmite por las gotitas que la persona elimina al toser o estornudar y que se vehiculizan no más allá de un metro una vez que han sido expulsadas. El virus no queda en el aire acondicionado ni es eliminado por éste, como sí ocurre con otras infecciones que conocemos.

-¿Debe ser más frecuente la higiene de pisos, mostradores y otros equipamientos?

–Mejorar la higiene es un desafío frente a un reto epidemiológico como este, sobre todo en aquellas superficies sobre las cuales ponemos las manos usualmente, aquellas superficies que tocamos, superficies sobre las que apoyamos cosas (mesas, mesadas, picaportes, barandas). Estos son los elementos que tenemos que higienizar más frecuentemente porque son ciertamente las que pueden albergar durante algún tiempo el virus si es que alguna persona lo eliminó al toser o estornudar.

-¿Cuáles son las sustancias más efectivas para esa higiene?

–La higiene de estas superficies puede hacerse con alcohol al 70 % (el alcohol comercial) o con lavandina diluida en agua (100 cm3 de lavandina comercial en un balde de 10 litros de agua). Esa dilución permite eliminar este virus y muchos otros también.

-Si entró al comercio alguna persona que luego dio positivo, ¿todo el personal debería ponerse en cuarentena?

–Las personas que deben permanecer en cuarentena son los contactos cercanos -y cercano implica los que estuvieron íntimamente relacionados, a menos de un metro, intercambiando saludos como darse la mano o cosas por el estilo- de una persona que constituye un caso sospechoso. También se dispone la cuarentena para aquellas personas que han venido de algún lugar de riesgo, aquellos donde hay circulación sostenida de este virus.

-¿Es efectivo como medida preventiva mantener una distancia con la persona que se está atendiendo?

–Mantener alguna distancia de otras personas es siempre útil para evitar la transmisión de esta y de otras infecciones. La distancia de 1 metro es claramente superior a la distancia que el virus puede viajar. Con esto quiero decir que estar a más de un metro de otras personas es una medida eficaz.

-¿Se deberían habilitar sectores especiales para la atención de las personas que conforman la población de riesgo?

–En el contexto epidemiológico actual, ni la atención en lugares diferenciales de algunas personas ni el manejo especial de proveedores tiene sentido. De hecho, ninguna autoridad sanitaria lo ha recomendado.

-¿Es eficaz desinfectar la mercadería que va a ser ingresada al salón de ventas?

-De acuerdo a lo que sabemos, no hay ninguna indicación de que a alguna mercadería se le deba hacer alguna desinfección especial. En este punto, los protocolos son claros. Sé es esta situación del coronavirus una oportunidad fundamental para seguir recordando que debemos lavarnos las manos. Esa es la principal medida para evitar el contagio de coronavirus.

