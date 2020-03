En el marco de la pandemia y con el objetivo de evitar la circulación del virus COVID 19 el presidente de la Nación, Alberto Fernandez emitió un DNU por el cual se instaló la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional, en el mismo algunas actividades quedaron exeptuadas como la venta en supermercados, mercados de proximidad, etc, y los horarios de trabajo se extendieron en algunos casos, ante la gran demanda de los consumidores. Pero este sábado a modo de poner un limite horario, el titular del gremio mercantil Armando Cavallieri celebró un acuerdo entre la Federación de Empleados de Comercio y Servicios y la Asociación de Supermercados Unidos y los comercios a partir de este domingo, abrirán de 7 a 20 hs.

Al respecto 96.5 FM Cadena Entrerriana en la mañana de hoy domingo durante el programa “Que Valga la Pena”, consultó al titular del gremio de la ciudad de Concordia, Juan José Simonetti quien señaló que, ese acuerdo no tiene alcance para todos los territorios porque se hizo con un sector comercial pero, no descartó que durante esta semana se reúna con los empresarios de los comercios locales, para buscar reducir el horario de atención al público teniendo en cuenta que los trabajadores mercantiles están expuestos al contagio, más allá que se cumple con las medidas de seguridad y sanitarias preventivas, reconoció el dirigente gremial, pero en muchos comercios sobre todo en los grandes super se redujo el personal por los motivos de salud, padres con hijos, etc y la exigencia y carga laboral es mayor, ante la gran demanda que se produce por la situación que nos atraviesa, evaluó. Y recalcó que el horario de 9 a 20 es muy extenso, teniendo en cuenta que se pide que la gente no salga de sus hogares, consideró que la medida que se aplica en Federación con un horario de lunes a sabados de 9 a 17 hs, seria una posibilidad.

En otra parte recordó que la sede gremial permanece cerrada para la atención al público, la farmacia sindical atiende de 8 a 14 hs en horario corrido y los policonsultorios de OSECAC, solo atienden urgencias.

Por último recordó a los afiliados al Centro Empleados de Comercio Concordia, que cuentan con la pagina de Facebook, donde podràn realizar las consultas o denuncias ante situaciones que violen lo dictaminado en el Decreto Presidencial, finalizò Simonetti.