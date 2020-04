En la Ciudad de Buenos Aires, 8 de cada 10 fallecidos por coronavirus​, son adultos mayores. Como ocurre en el resto del mundo, son el grupo social más vulnerable. Y los expertos le atribuyen parte del riesgo a un debilitamiento del sistema inmune, propio de la edad. En territorio porteño viven más de 650 mil personas que son mayores de 65 años. De ellas, 490 mil tienen mas de 70. Y el 70% vive solo o en hogares que comparte con personas de su misma generación. Quizá este porcentaje explica porque, aún estando en peligro, se sigue viendo a muchas personas de este rango etario en la calle. En las colas de los bancos, en las de pagos electrónicos de servicios, en los supermercados y farmacias.

A esta particularidad –Buenos Aires tiene barrios en donde los hogares unipersonales representan el 40% del total, como en la zona norte- se suma que muchas personas mayores aún no están familiarizadas con la tecnología. Porque simplemente no les interesa, por desconfianza o porque no tienen quien les ayude a usarla y aprovecharla.

Frente a esta pandemia y el sostenimiento del “aislamiento social preventivo y obligatorio” dispuesto por las autoridades nacionales, es que el Gobierno porteño decidió dar un paso más y restringir las salidas de aquellas personas que tienen más de 70 años. Es así que implementará –desde el lunes- un “Permiso de Circulación” obligatorio, para residentes y no residentes. Desde la Ciudad aclararon que se trata de una medida “disuasoria”. Tendrá validez de un día y contemplará excepciones: para quienes tengan que salir a cobrar la jubilación, ir al médico o vacunarse. Es decir, estas salidas no necesitarán ser autorizadas.

¿Cómo funcionará? A partir del lunes, tendrán que llamar al 147. Con su número de documento, se les entregará un código. Pero antes, el operador que los atienda intentará disuadirlo de salir a la calle: ofreciéndole información sobre el coronavirus en su grupo etario, o sobre qué alternativas podría tener para cubrir la necesidad por la que quiere el permiso. También le preguntará sobre la red de vínculos con la que se sostiene. La idea es que esto haga reflexionar al vecino y quizá analice otras alternativas.

El permiso dura sólo un día y podrá ser solicitado por agentes de tránsito y policias de la Ciudad que cuentan con celulares que puedan leer la información. Los adultos mayores tienen que tener su DNI con ellos. ¿Qué pasa si esa persona salió sin el permiso correspondiente? No hay multas. El agente le pedirá que regrese a su casa y le recordará los riesgos de salir. Aunque aún no está confirmado, podría obligarse a realizar tareas comunitarias a las personas que reiteren las salidas sin permiso.