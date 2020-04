“Hicimos un planteo de que se tomaran medidas de prevención. Como no nos daban insumos, nos compramos nuestros propios barbijos y no nos dejaban usarlos, nos dijeron que era para no alarmar a los pacientes. Nadie usaba camisolín para entrar a los cuartos. No nos cuidaron, y ahora todos tenemos miedo de estar infectados. Pusimos plata para comprar nosotros las botellas del alcohol. No puede ser que yo tenga que estar dentro de mi casa con barbijo para no contagiar a mis propios hijos”, se lamentó una enfermera que pidió no publicar su nombre ya que trabaja en la clínica.