A partir del día 5 de mayo de 2020 y durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, se autoriza a que los comercios de venta de alimentos y anexos en todos sus formatos comerciales, minoristas o mayoristas (supermercados, panaderías, verdulerías, despensas, pollerías, carnicerías, fábrica de pastas, etc), solo podrán permanecer abiertos con atención al público en el establecimiento dentro de la franja horaria establecida a partir de las 08:00 horas y hasta las 20:00 horas, debiendo ajustar su funcionamiento a las pautas sanitarias establecidas en el ARTICULO 7°) segun Decreto Nº 536/2.020 con fecha, 4 de Mayo de 2.020. Tambien se aclara en el articulo 2° que se exceptua del régimen horario establecido en el artículo anterior, a las farmacias y estaciones de servicios (Expendio de combustible e insumos para el automotor), las cuales no tendrán límite horario

En el mismo decreto en su articulo 3° autorizan, a los restaurantes, rotiserías, pizzerías, heladerías, cantinas, resto bares, bares con elaboración de comidas, heladerías, locales de comidas preparadas, locales de comidas rápidas similares y/o afines, durante la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y modificatorios, a brindar el servicio de elaboración con servicio de envío a domicilio o para retirar (delivery o take away), vía telefónica o web, dentro de los siguientes horarios: de 10:00 a 24 horas.-

El articulo 4° establece que los comercios del rubro Kioscos y Drugstores, podrán permanecer abiertos con atención al público dentro de la franja horaria que va de las 08:00 horas a las 22:00 horas.-



Para el Servicio Público de Alquiler con Taxímetro (Servicio de Taxi y/o Radio Móvil), brindarán el servicio las 24 horas, pudiendo transportar hasta un máximo de dos (2) pasajeros por viaje, segun expresa el articulo 5°.

Quedan autorizados los Comercios mayoristas y minoristas en general no comprendidos en elArtículo 1°) del presente decreto, al desarrollo de la actividad de acuerdo al Protocolo Sanitario presentado por el Centro de Comercio Industria y Servicios de Concordia que se detalla en el artículo siguiente, pudiendo permanecer abiertos con atención al público en el establecimiento de lunes a sábado, dentro de la franja horaria establecida a partir de las 08:00 horas y hasta las 16:00 horas.(articulo 6°)





Las Agencias de Lotería y Quiniela estan autorizadas al desarrollo de la actividad dentro del marco de las disposiciones específicas establecidas por el organismo que los regula, pudiendo permanecer abiertos con atención al público en el establecimiento de lunes a sábado, dentro de la franja horaria establecida a partir de las 08:00 horas y hasta las 16:00 horas, debiendo –para tal caso- ajustar su funcionamiento a las pautas sanitarias establecidas en el ARTICULO 7°.-) del presente Decreto, estando igualmente obligados a la colocación de un vidrio, policarbonato, Nylon o similar a fin de minimizar el contacto con el cliente.-



Podrán desarrollar las personas vinculadas al Servicio Doméstico y Atención Domiciliaria de niños, quienes se deberán regir por los protocolos vigentes y las recomendaciones del Ministerio de Salud y el COES de la Provincia de Entre Ríos.-

Por el articulo 9 tambien estan autorizadas a las Peluquerías a desarrollar su actividad en un todo de acuerdo al protocolo que se establece en el artículo 10°) del presente decreto, de lunes a sábado, dentro de la franja horaria establecida a partir de las 08:00 horas y hasta las 16:00 horas.-

PROTOCOLO “CUMPLIMIENTOS MÍNIMOS DE RESGUARDO

COVID-19 PARA PELUQUERÍAS, PEINADORES Y AFINES”:

a) Deberán desarrollar la actividad en agenda cerrada con turnos

previos, no pudiendo el cliente asistir con acompañante a menos que se trate de un menor de edad o persona con imposibilidad motriz.-

b) Los titulares deberán elaborar una ficha del cliente con sus datos

personales, debiendo especificarse si ha viajado o tenido contacto con persona afectada por el Covid-19, y todo otro dato de interés relacionado a la pandemia.-

c) Entre cada cliente deberá existir un lapso de veinte (20) minutos para

asear la zona que ha sido utilizada (picaporte, barandas, silla de corte,

lavacabezas, productos, baño, etc.,) y repasar el piso con agua y lavandina.-

d) Dentro del local en su acceso, deberá colocarse un trapo de piso

embebido de agua y lavandina que obligatoriamente deberá ser utilizado por toda persona que ingrese al mismo, debiéndose igualmente disponer un lugar especial esterilizado para que los clientes dejen sus pertenencias, incluidos los teléfonos celulares.-

e) Las personas que desarrollen la actividad deberán hacerlo

obligatoriamente con delantal, barbijo guantes y anteojos, debiéndose cubrir el cabello o encontrarse correctamente recogido, estando prohibido compartir cualquiera de los elementos descritos.-

f) Queda prohibido durante el desarrollo de la actividad el uso de anillos,

pulseras, esmalte de uñas y maquillajes.

g) Las herramientas, peines, cepillos, capas toallas, navajas tijeras, y/o

cualquier otro elementos utilizado serán inmediatamente lavados y esterilizados previo a su uso con otro cliente.-

h) Queda prohibido el servicio de comidas o bebidas en el área local.-

i) Los locales deberán contar en todo momento con alcohol o alcohol en

gel para el uso del personal y clientes.-

j) Se deberán ventilar los locales el mayor tiempo posible, siendo

obligatorio hacerlo en el lapso de 20 minutos establecidos para la atención entre cliente y cliente.

k) Queda prohibida la permanencia de periódicos, revistas o similares

dentro del local, debiéndose suprimir todos aquellos elementos que no sean

indispensables para el desarrollo de la actividad.

l) Se recomienda a quien desarrolle la actividad y/o dependientes el

constante lavado de manos con agua y jabón, alcohol, alcohol en gel o similar,

Constantemente lavarse las manos aguay y jabón, especialmente luego de

manipular dinero o tarjetas de pagos.-

Para practicamente todas las actividades se debera tener en cuenta el: Articulo 7° Protocolo «Cumplimiento minimos de resguardo COVID 19 para comercios exceptuados y/o habilitados a funcionar



a) Las personas afectadas a la actividad deberán mantener una buena

higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos.

b) Los comercios autorizados deberán garantizar que los clientes

mantengan el correspondiente distanciamiento social mínimo recomendado de 1.5 metros fuera del local, mientras aguardan el ingreso al mismo, siendo responsables de su control.-

c) Es obligación de los empleadores asegurar una limpieza frecuente de

la ropa de trabajo y calzado, debiendo respetar todas las medidas y

recomendaciones de higiene y seguridad establecidas por Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES);

d) El lugar de trabajo deberá encontrarse limpio y ordenado, debiéndose realizar periódicamente la limpieza de las superficies y elementos de trabajo como mínimo cuatro veces al día.

e) Los titulares del comercio deberán tomar los recaudos pertinentes

para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de distanciamiento entre equipos de trabajo según el sector, con consideración a la actividad que se realice en cada planta y a las características de la organización del trabajo en cada establecimiento.

f) Se deberá minimizar la circulación de personal en los espacios no

operativos de los establecimientos, garantizando la disponibilidad de alcohol en gel y/o estaciones de lavado en todas las áreas comunes de trabajo.

g) Los empleadores tienen la obligación de comunicar diariamente a los

trabajadores respecto las medidas de prevención y acciones dispuestas por las autoridades competentes.

h) Queda prohibida la concurrencia a los comercios de toda persona

comprendida en los grupos de riesgo (empleados y clientes).

i) Para la atención al público es obligación del personal la utilización de

guantes y barbijos, que serán provistos por los propietarios de los comercios o locales comerciales.-

j) Queda prohibido el ingreso a los locales de personas sin el uso de

tapaboca o barbijo, siendo el control de tal extremo responsabilidad del titular del negocio y/o local.

k) Dentro del local en su acceso, deberá colocarse un trapo de piso

embebido de agua y lavandina que obligatoriamente deberá ser utilizado por toda persona que ingrese al mismo.-

l) Los propietarios y/o personal deberán respetar las medidas de

distanciamiento obligatorio de 1.5 mts. para la entrega de productos y/o la

recepción de materiales con los clientes o proveedores.-

m) Se deberá desinfectar dos veces al día las superficies de uso frecuente con agua y lavandina (un vaso de lavandina en 10 litros de agua),

asegurando la constante desinfección de superficies de uso frecuente como

picaportes, manijas, mostradores, elementos de pago, etc.-

n) Se recomiendo rociar con alcohol y/o agua y lavandina de acuerdo a

la fórmula del artículo anterior, toda la mercadería que entra y sale del local.-

o) Cada asistente al recinto y/o local deberá obligatoriamente respetar

la distancia de prevención de 1,5 metros entre persona y persona, siendo

responsabilidad del propietario del local su control y cumplimiento.-

p) Queda autorizada la permanencia dentro del comercio de un máximo

de una persona (cliente), por cada 16 metros cuadrados de superficie del local.

q) Queda absolutamente prohibido a los propietarios y empleados

compartir objetos personales como mates, tazas, vasos, calculadoras, celulares, y similares.

r) Los locales comerciales deberán ventilarse permanentemente.



