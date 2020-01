El concejal Juan Domingo Gallo se refirió al comunicado que dio a conocer el Bloque de Cambiemos luego de la sesión extraordinaria de este lunes. En el documento, la oposición critica al Intendente Enrique Cresto por pedir licencia ante la convocatoria realizada por el Presidente de la Nación. “Muestran su costado antidemocrático. Y no quieren reconocer la grave crisis que dejó Macri tras cuatro años de desgobierno”, respondió Gallo. “Alfredo Francolini y el equipo de gestión local garantizan la continuidad de las políticas de inclusión y de transformación de Concordia que impulsó Cresto”, aseguró el edil.

Los concejales de Cambiemos “piden definiciones claras. Las tienen, pero no quieren verlas”, dijo Gallo en referencia al comunicado que el bloque opositor dio a conocer. “El contenido del comunicado es casi extorsivo y antidemocrático, y parece no respetar a las instituciones”, agregó y sostuvo que “decir que no hay definiciones es no entender porqué Alberto Fernández quiere Intendentes en su gestión: es porque quiere un país federal, con funcionarios que entiendan la realidad y sepan cuáles son las medidas necesarias para poner a la Argentina de pie”, subrayó.

CONVOCATORIA NACIONAL Y OPORTUNIDAD PARA CONCORDIA

“El intendente Enrique Cresto se ha definido claramente desde el primer día de su gestión como Presidente Municipal. Se puso la camiseta de Concordia por encima de cualquier otro interés sectorial. Y esa es la oportunidad que significa esta convocatoria y la definición que no quieren entender”, dijo.

RECOMPONER EL PAÍS DESPUÉS DEL DESGOBIERNO DE MACRI

“Lo que pasa es que los concejales de Cambiemos no quieren reconocer la situación de extrema gravedad en la que dejaron al país tras cuatro años de desgobierno. Es tiempo de que ellos se definan si van a estar a favor de la transformación que necesita la ciudad y el país para salir adelante, o seguirán detenidos en intereses sectoriales que se vuelven mezquinos”, criticó.

“Como en más de una oportunidad lo ha mencionado el propio Intendente, Concordia no es una isla y es imposible que la ciudad se desarrolle en un país que no se desarrolla, y si a Concordia le va bien, a la Argentina le va bien”, dijo Gallo recordando palabras del propio Cresto.

GESTIÓN SÓLIDA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“No hay vacío de poder ni crisis de gobernabilidad. Alfredo Francolini acompañó a Enrique Cresto en la fórmula que votó más del 54% de los concordienses”, señaló. “Hoy hay una gestión sólida, una planificación estratégica y un equipo de funcionarios que se ha consolidado e interpreta claramente la impronta que definió Enrique Cresto para la ciudad”, sostuvo Gallo.

CAMBIEMOS Y LA GRIETA

“No hay ninguna crisis de gobernabilidad ni la va a haber”, reiteró. “Los únicos que buscan la división son los dirigentes de Cambiemos, deberían darse cuenta que ya pasó la época de campaña, asumir que su candidato perdió en las urnas, y que hoy debemos ponernos la camiseta de Concordia”, continuó. “Cambiemos debe dejar la grieta de lado, la gente no quiere eso”.

“Hoy es la oportunidad de Concordia de ocupar un rol protagónico en el proceso de poner a la Argentina de Pie con Todos, y es lo que vamos a hacer. Con Enrique Cresto en el Gabinete de Alberto Fernández, con Gustavo Bordet en la Provincia, y con Alfredo Francolini y todo el equipo local en la gestión municipal”, concluyó.