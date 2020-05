La Asociación de hoteles de Turismo de la República Argentina lanzó un documento llamado “Buenas Prácticas para la Hotelería”, donde la entidad realiza una serie de sugerencias para que sus más de 300 hoteles representados operen de forma segura.

Utilizar alcohol en gel o una solución de 70% de alcohol. En la recepción y en aquellas áreas que tengan un mostrador, y como en el ascensor para el uso de la botonera, colocar alcohol en gel disponible para el personal y los huéspedes, además de contar con barbijos y guantes descartables.



El personal y los huéspedes deberán utilizar elementos de protección personal (EPP) que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en las áreas públicas del hotel y al interactuar entre ellos. Informar sobre su correcta manipulación y uso. Mantener las manos alejadas de la cara, especialmente los ojos, la boca y la nariz.

Asegurarse de que las personas sigan una buena higiene respiratoria. Esto significa cubrirse la boca y la nariz con el codo o pañuelo doblado cuando se tosa o estornude y desecharlo en un cesto con tapa.

Garantizar la limpieza, desinfección y ventilación de los diferentes espacios del hotel, al igual que de los objetos de tacto frecuente.

En caso de que el hotel haya estado cerrado por un tiempo, hacer una limpieza y desinfección general, teniendo en cuenta también el circuito del agua.

Contar con suministro suficiente de: Materiales de limpieza descartables, como paños y toallas de papel. Delantales, barbijos y guantes descartables. Recordar que estos se usan y descartan ante el primer uso, atención especial en el caso de los guantes y la contaminación por contacto en la atención de casos confirmados. Productos de limpieza y desinfección. En lo posible contar también con productos de limpieza de un sólo paso y amonio cuaternario en espuma para equipos electrónicos (evitan deterioro).

Tener acceso a una máquina de limpieza a vapor para desinfectar muebles blandos, alfombras, etc. en áreas o habitaciones donde ha ocurrido una enfermedad (un contratista especializado puede ser mejor la opción para emprender este trabajo).

Seguir las regulaciones de residuos biopatógenos estipuladas por cada jurisdicción.

Limpiar y desinfectar el calzado de quienes provienen del exterior del hotel al ingresar.

Registro de Acciones: llevar un registro de acciones que se tomen indicando fecha, hora y responsable. Guardar partes de limpieza, mantenimiento, bajas laborales, etc.



Cuidado de los huéspedes

• Mientras que la autoridad de aplicación lo exija, todas las personas que ingresen al país deben cumplir una cuarentena de 14 días. De negarse, se deberá denunciar.

• Al ingresar, los huéspedes deberán completar una Declaración Jurada de conocimiento de las pautas operativas del hotel y compromiso de su cumplimiento y otra Declaración Jurada con información sobre su estado de salud, síntomas, etc.

• Recomendar a los huéspedes evitar circular innecesariamente por las áreas públicas y utilizar los ascensores individualmente o junto a su acompañante de habitación.

• Es requisito exhibir información gráfica con precauciones y mejores prácticas en aquellos lugares de tránsito y donde sea necesario informar. Informar desde el principio y generar confianza.

• En el check in consultar al huésped su cobertura médica.

• Las personas con síntomas respiratorios deberían ser visitadas por el médico en la propia habitación y tienen que aguardar allí hasta su llegada. Los servicios a realizar en la habitación de ese huésped se limitarán al máximo y la entrada de personal deberá contar siempre con la autorización expresa de la dirección, extremando las medidas de protección que establezcan los servicios de prevención de riesgos laborales. Si no fuere posible aislarlo en una habitación, deberá permanecer en un espacio lo más aislado posible con buena ventilación, a más de 2 metros de otras personas y si es posible con separación física mediante mamparas.

Cuidado de los trabajadores

Tal como dispone el instructivo para el sector hotelero a partir del decreto 260/20, diariamente los trabajadores deberán presentar ante su empleador una declaración jurada de estado de salud como medida de control sanitario obligatorio. El mismo procedimiento deberá solicitarse a los trabajadores de empresas tercerizadas que concurran al Hotel.

Tomar la temperatura de los empleados al ingresar al hotel. Si alguna persona arroja temperatura, dar aviso al sistema sanitario.

Si un empleado tiene síntomas de gripe, tos, estornudos, fiebre o falta de oxígeno, no tiene que ir a trabajar y debe contactar a su médico para seguir sus recomendaciones e informar al hotel. Si presenta los síntomas en el hotel, se le deben otorgar elementos de protección personal y aislar

Capacitar a los empleados en reconocimiento de síntomas de la enfermedad y los procedimientos vigentes.

Coordinar los horarios de los colaboradores para evitar la aglomeración de personas en los puestos de trabajo.

Todo personal que tenga contacto con huéspedes deberá utilizar guantes descartables y barbijos o tapa bocas. Previa higienización con jabón, agua o alcohol gel. Se puede considerar la protección de los ojos (gafas o careta). El nivel de protección dependerá de la actividad a realizar.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Recordar hacerlo inmediatamente al llegar al hotel y, antes de manipular, preparar o servir alimentos; después de limpiar una mesa, las habitaciones; después de tocar ropa de cama, toallas, lavar la ropa, después de tocar superficies de contacto como pasamanos, manijas de las puertas, botón de ascensor, escritorios, etc.

En los puestos de trabajo donde el empleado no tenga fácil acceso a un lugar donde lavarse las manos con agua y jabón, debe llevar consigo un frasco de alcohol en gel. Ej: mucamas.

Lavar el uniforme con mayor frecuencia. No permitir la salida del personal a la calle en horario laboral, menos con uniforme.

No compartir artículos personales. Cubrir heridas o cortes con un apósito impermeable.

Asignar una persona de contacto dentro del hotel, para atender las consultas o inquietudes vinculadas al COVID 19, que realicen huéspedes, clientes o personas externas al hotel.

Difundir las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la autoridad sanitaria local. Exhibir en espacios de circulación común información oficial de prevención y números de teléfono en diferentes idiomas.

Generar confianza como base para una comunicación efectiva. La información debe estar disponible tan pronto se reabra la operación. Tener actitud conciliadora, actuar con flexibilidad para reprogramar estadías y servicios.

Se recomienda organizar un comité de crisis con los responsables departamentales, para gestionar todas las acciones a realizar desde la implementación de medidas preventivas hasta políticas de comunicación y supervisar su cumplimiento.



Ante cualquier situación que afecte al establecimiento en el contexto de la actual situación epidémica por coronavirus COVID19, debe definirse, a través del comité de crisis, una política clara y coordinada de información a los diferentes públicos.

El Gerente General o la persona designada del hotel es el único portavoz oficial ante los medios de comunicación. Otros empleados no pueden aceptar entrevistas con los medios ni hacer ningún comentario a los mismos.



No divulgar detalles o información sobre ningún huésped. Es altamente recomendable la implementación de un convenio de confidencialidad laboral para la suscripción de los trabajadores. • Mantener comunicación actualizada y continua con los empleados. Es importante que todos conozcan la existencia de los problemas de salud vinculados con los síntomas previstos para el COVID 19, tanto de clientes internos como de clientes externos.



No se recomienda publicar avisos propios. Si la autoridad gubernamental emite carteles o materiales publicitarios relacionados, el hotel debe cooperar de acuerdo con los requisitos pertinentes.

Colocar información visible para huéspedes, clientes y colaboradores de cómo y cuáles son sus medidas de prevención y cuidado específicas por áreas. Ampliar la comunicación electrónica.

Evitar el material impreso en las habitaciones y áreas públicas. Puede utilizarse plastificado, lo que permite adecuada limpieza.

Informar las nuevas capacidades máximas por salón/restaurantes.

Las medidas que se proponen fueron supervisadas por profesionales de infectología del Swiss Medical Group y complementado con las medidas vigentes a nivel nacional. También se tienen en cuenta las medidas que se están tomando en otros países del mundo y las recomendaciones de la OMS.

“Queremos llevar tranquilidad a nuestros huéspedes y empleados a lo largo de toda la experiencia. Sabemos que debemos estar preparados para el día después y esperamos que ese día llegue lo más pronto posible”, destacó Roberto Amengual, presidente de la entidad.

Amengual también destacó que el personal hotelero ya se está capacitando para cuando se reanuden las actividades turísticas. Si te interesa saber qué medidas se van a tomar con la manipulación de alimentos, lavandería y otros aspectos de la vida de hotel, podés leerlos acá.

El protocolo será distribuido a todas las filiales de la AHT en el país y compartido también a las autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación a fin de que dispongan del mismo.