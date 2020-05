Se trata del bono “Ingreso Familiar de Emergencia”, un subsidio extraordinario de 10.000 pesos argentinos, que ha venido entregando desde el lunes 6 de abril de 2020 para aquellas personas que cumplan con los requisitos solicitados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

¿Cómo hacer la inscripción para el Bono ANSES?

Los usuarios podrán inscribirse desde la comodidad de sus hogares. Solo deberán ingresar a la web oficial de Anses: www.anses.gob.ar y dirigirse a la pestaña “Atención Virtual”. Luego deberán seguir los pasos para iniciar su reclamo sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

¿Hasta cuándo puedo inscribirme en el Bono ANSES?

La web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó la Ventanilla de Atención Virtual. Por este medio, los ciudadanos argentinos podrán ingresar únicamente el día que indica el cronograma.

A continuación les presentamos las fechas en las que los usuarios podrán hacer su solicitud. Revisa qué día podrás realizar tu consulta de acuerdo con la terminación del DNI.Recuerda que las solicitudes se realizarán de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Lunes 11 y martes 12 de mayo: DNI terminados en 6

Miércoles 13 y jueves 14 de mayo: DNI terminados en 7

Viernes 15 y lunes 18 de mayo: DNI terminados en 8

Martes 19 y miércoles 20 de mayo: DNI terminados en 9

Atención: Las personas que no pudieron realizar su solicitud en la fecha pactada, podrán hacerlo desde el 21 de mayo.

¿En qué fecha puedo cobrar el pago del Bono ANSES?

A continuación te presentamos las fechas en las que podrás cobrar el Bono Anses. El cronograma completo está distribuido en base al número de DNI y la primera letra del apellido del beneficiario. Conoce la fecha de pago exacta para que vayas a cobrar los 10.000 pesos.

DNI terminado en 1

Lunes 11 de mayo: apellido de la M a la Z

DNI terminado en 2

Martes 12 de mayo: apellido de la A a la L

Miércoles 13 de mayo: apellido de la M a la Z

DNI terminado en 3

Jueves 14 de mayo: apellido de la A a la L

Viernes 15 de mayo: apellido de la M a la Z

DNI terminado en 4

Lunes 18 de mayo: apellido de la A a la L

Martes 19 de mayo: apellido de la M a la Z

DNI terminado en 5

Miércoles 20 de mayo: apellido de la A a la L

Jueves 21 de mayo: apellido de la M a la Z

DNI terminado en 6

Viernes 22 de mayo: apellido de la A a la L

Martes 26 de mayo (el lunes es feriado): apellido de la M a la Z

DNI terminado en 7

Miércoles 27 de mayo: apellido de la A a la L

Jueves 28 de mayo: apellido de la M a la Z

DNI terminado en 8

Viernes 29 de mayo: apellido de la A a la L

Lunes 1 de junio: apellido de la M a la Z

DNI terminado en 9

Martes 2 de junio: apellido de la A a la L

Miércoles 3 de junio: apellido de la M a la Z

¿Qué día cobro el pago por Acreditación en CBU?

Cobro el 11 de mayo: DNI terminado en 3

Cobro el 12 de mayo: DNI terminado en 4

Cobro el 13 de mayo: DNI terminado en 5

Cobro el 14 de mayo: DNI terminado en 6

Cobro el 15 de mayo: DNI terminado en 7

Cobro el 18 de mayo: DNI terminado en 8

Cobro el 19 de mayo: DNI terminado en 9

¿Cuándo cobro el pago por Acreditación en CBU?

Esto dependerá de la capacidad operativa de Red Link. A continuación te presentamos la distribución de las fechas de pago. Recuerda que te llegará un mensaje de texto o un correo electrónico con un código de extracción de 8 dígitos.

Cobro el 8 y 11 de mayo: DNI terminado en 1

Cobro el 12 y 13 de mayo: DNI terminado en 2

Cobro el 14 y 15 de mayo: DNI terminado en 3

Cobro el 18 y 19 de mayo: DNI terminado en 4

Cobro el 20 y 21 de mayo: DNI terminado en 5

Cobro el 22 y 26 de mayo: DNI terminado en 6

Cobro el 27 y 28 de mayo: DNI terminado en 7

Cobro el 29 de mayo y 1 de junio: DNI terminado en 8

Cobro el 2 y 3 de junio: DNI terminado en 9

¿Qué fecha cobro el pago por Red Banelco con DNI?

Podrás utilizar los cajeros automáticos, siempre y cuando revises tu número de terminación del DNI. Ingresa aquí a la aplicación de Anses. Según la opción Banelco, recibirás una clave o código de 6 dígitos para utilizarlo en el cajero.

Cobro el 11 de mayo: DNI terminado en 3

Cobro el 12 de mayo: DNI terminado en 4

Cobro el 13 de mayo: DNI terminado en 5

Cobro el 14 de mayo: DNI terminado en 6

Cobro el 15 de mayo: DNI terminado en 7

Cobro el 18 de mayo: DNI terminado en 8

Cobro el 19 de mayo: DNI terminado en 9

¿Qué día cobro el pago por Cuenta DNI?

Cobro el 7 de mayo: DNI terminado en 1

Cobro el 8 de mayo: DNI terminado en 2

Cobro el 11 de mayo: DNI terminado en 3

Cobro el 12 de mayo: DNI terminado en 4

Cobro el 13 de mayo: DNI terminado en 5

Cobro el 14 de mayo: DNI terminado en 6

Cobro el 15 de mayo: DNI terminado en 7

Cobro el 18 de mayo: DNI terminado en 8

Cobro el 19 de mayo: DNI terminado en 9

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir para recibir Bono ANSES?

Los requisitos van desde la residencia hasta los criterios socioeconómicos:

Ser nativo argentino o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

¿Quiénes están aptos para el subsidio?

Las personas que están aptas para cobrar son los padres que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo. Estos grupos están adscritos a dicho bono. Además del monotributista Social y los beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar.

También están los monotributistas únicos, que no tengan otro ingreso declarado como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo, ni trabajador registrado de casas particulares, inscritos en AFIP en categorías “A”, hasta $208 339 25 y “B» $313 108 87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17 361 60 en el primer caso; y $26 092 40 en el segundo.

¿Cómo reclamar si tengo problemas para el cobro del subsidio?

El reclamo se puede hacer por teléfono al *130 desde el celular y por la línea fija 130. Asimismo, los usuarios podrán enviar sus quejas al correo [email protected]y la semana próxima habrá una oficina de atención o “UDAI virtual» (más allá de analizar la reapertura controlada de las delegaciones de la ANSES, denominadas UDAI o Unidad de Atención Integral).

Cadena Entrerriana/Anses