El Secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Federación Claudio Gómez, en una extensa charla con medios de Concordia realizó un panorama de la situación de la ciudad termal por el impacto del COVID-19, las medidas que se van tomando y como actúa la ciudad en su conjunto con respecto al escenario que se vive.

Para comenzar Gómez habló del trabajo articulado de los diferentes sectores: “Nosotros venimos trabajando mancomunadamente con las fuerzas de seguridad, pero por sobre todo también con el área de salud, que cumplen un rol muy importante en esta época, en esta situación, son lo que llevan adelante cada una de las disposiciones que hemos puesto desde el ejecutivo, son los que tienen dialogo directo con los vecinos día a día, y yo creo que en estos tiempos como se da también a nivel nacional la responsabilidad de los medios ayuda bastante, los medios oficiales, sabemos que hay también medios informales, que se esconden a través del anonimato, que están solamente para perjudicar y hacer una grieta dentro de la pandemia que estamos viviendo, pero por eso destaco la participación de los medios con forma totalmente responsable difundiendo cada una de las medidas que se han tomado a nivel nacional, a nivel provincial y en cada una de las localidades, sé que vienen trabajando muy bien también en la ciudad de Concordia, nosotros así con el intendente desde la primera hora, hemos seguido y hemos estado al tanto de cada trabajo que se estuvo realizando”.

“Nosotros lo hemos registrado en cada uno de nuestro sectores así como también la comunidad de Federación donde Ricardo (Bravo, Intendente) no escapó a eso y puso a trabajar a todo el equipo de manera inmediata cuando en los primeros días ya se hablaba de esta pandemia, armamos el comité, donde intervinieron varias asociaciones, vecinos y afines donde se los ha escuchado y se ha tomado en conjunto diferentes disposiciones, la verdad que hemos encontrado también en el privado y en las familias mucha predisposición y siendo muy cuidadosos a la hora de enfrentar esta problemática, que no solamente lo estamos viviendo los federaenses, sino en cada ciudades de la provincia y el mundo en sí”.

Control y restricción en Federación

“Federación tuvo el control y la restricción desde el primer momento, la posibilidad que tenemos los federaenses es que tenemos un solo ingreso, nosotros armamos con el equipo de defensa civil, con el equipo de inspección y también acompañados de la policía de la provincia desde el primer momento, lo que dispusimos en el decreto es instar a los que llegaban a la ciudad de Federación a que nuestro parque termal estaba cerrado, a que nuestros hoteles estaban cerrado y todo lo que era relativo al turismo estaba cerrado, eso nos evitaba a nosotros y nos evita que mucha gente que venía a nuestra ciudad por motivos turísticos no lo pueda hacer, esa fue una medida que la tomamos desde un primer momento, incluso uno de los primeros parques termales del país que ha tomado la decisión, más allá del inconveniente económico, que nos exige a nosotros como municipio, tomar la decisión de cerrar y nos acompañaron todos, los privados, que son los que viven en el círculo de lo que es el turismo nuestro y obviamente nosotros más allá del costo económico que padece hoy una situación difícil”.

“Sabíamos que lo primero era la salud de la gente y eso era algo que teníamos que afrontarlo, esa fue la decisión del intendente, de Ricardo (Bravo) y fue acertada desde un primer momento y a través de los medios de comunicación de toda la provincia y del país que pudieron informar que Federación no los podía recibir por un tiempo determinado hasta que termine la crisis de esta pandemia. Por suerte la gente lo entendió, no hemos tenido inconvenientes”.

“A las personas residentes de Federación que estuvieron en algunos de los focos de contagio, se lo notificó en el ingreso de la ciudad y ahí los equipos de salud, fueron los que llevaron adelante cada uno de los procedimientos para que aquellas personas que venían de esos países, lleguen a Federación y cumplan la cuarenta como corresponde, pero también a través de ellos, llevarle la atención medica por si tenían síntomas y como se desarrollaba a partir de que entraban al país hasta llegar a la ciudad, la mayoría aceptó, al principio hubo algunos inconvenientes pero también estuvo la policía para advertir que se iban a tomar medidas judiciales”.

“Lo único que queríamos nosotros es que se concienticen, que estábamos para cuidarlos, que estamos para cuidarnos entre todos, en esto nosotros no íbamos a ser flexible, sabemos que tenemos que actuar en forma discreta, pero también en forma dura, que no tenemos que ceder en ningún punto, por esa en todas las decisiones del Intendente, desde cerrar el parque termal, hasta la última, de acortar los horarios de comercios, la verdad que fueron medidas realmente buenas, hoy después de las 17 horas o, prácticamente después de las 13 horas en la ciudad de Federación no anda nadie en la calle, están cada uno en sus hogares y eso es muy positivo y que se ha replicado también en otras partes de la provincia, fueron decisiones buenas, por eso te digo que atrás de estas decisiones que toma el intendente, también hay una comunidad que lo entiende y lo comprende”.

Concientización de vecinos

“Desde un primer momento queremos destacar el trabajo mancomunado, que ha tenido la gestión municipal, también prefectura ha intervenido en algunos acontecimientos de personas que no ha respetado, se lo ha llevado a notificar y eso también son ejemplos de que la justicia está trabajando, que la justicia está interviniendo en esos casos, esto también hace a que el vecino sepa que a esto lo estamos tomando muy enserio, la policía está recorriendo en distinto puntos de la comunidad, más allá que están apostado en el ingreso, pero también esta recorriendo y haciendo un trabajo en conjunto. Nosotros hablando permanentemente con el jefe departamental, la verdad que un dialogo muy fluido, esto hace que nosotros también tengamos un trabajo mancomunado con las diferentes fuerzas, pero también con las diferentes instituciones, para que nosotros de manera oficial podamos apalear con esta situación hoy, sabemos que la salud es primordial, que lo económico también va a ser difícil y tenemos que abrir el abanico para eso, el Concejo Deliberante está trabajando en la emergencia sanitaria, económica y financiera, sabemos que hoy el rol del Concejo es determinante, no estamos en situación de chuchería barata, sino que tratamos de ponernos en el lugar del vecino”.

“A lo que voy, es que si no hay un lineamiento político un lineamiento con las diferentes instituciones no se puede salir adelante, ellos tienen que entenderlo, pero sobre todo que desde el ejecutivo se está dejando lo mejor, lo está dejando Alberto (Fernández, Presidente de la Nación), en cada una de las disposiciones, la verdad que tenemos un presidente que está mostrando un liderazgo político, reconocido por la gran mayoría de los argentinos, lo viene haciendo Gustavo Bordet en la Provincia y acá en la región Salto Grande lo viene haciendo Alfredo Francolini en la ciudad de Concordia, trabajando mancomunadamente con la fuerzas, con las instituciones y por supuesto Ricardo acá desde el primer momento, tomando disposiciones que se le han replicado a lo largo de toda la provincia, escuchar a los profesionales en este caso es realmente importante, Ricardo más allá del liderazgo es una persona muy abierta y eso le permite tomar buenas decisiones”.

Hospital y sector de aislamiento

“Estamos interviniendo, estamos trabajando en conjunto con Carolina García que es la Directora del Hospital San José de aquí de la ciudad de Federación”.

“Estamos coordinando la puesta en marcha del centro de internación, control sanitario y aislamiento, es un hospedaje y esto está frente al hospital San José, ese lugar viene perfecto, está nada más y nada menos que a 5 metros del hospital y eso nos permite a nosotros poder que a todos aquellos que corran riesgo o sientan algún síntoma, nosotros entrar y poder aislarlo y también que trabaje personal de la salud y profesionales que directamente estén en el lugar”.

“Contar con la tarea en conjunto entre municipio, hospital y profesionales hacen que estas coordinaciones sean mucho más certeras. Sabemos que tenemos que estar preparados, no nos podemos encontrar con el inconveniente encima, si esto se agrava nosotros hoy ya tenemos en marcha el sistema de internación, esto permite también cuidar al que está enfermo, pero también cuidar a aquellos vecinos con otros síntomas que no podemos dejar de atenderlos, todos los estados de salud son importantes y preservar la integridad de cada uno es realmente bueno y lo entendimos así”.

“Nosotros y todos los que están involucrados en las tareas, lo hacemos de manera muy eficiente abordando cada detalle, trabajos de mejoramientos con el área de obras públicas, atención y contención, colaboración constante, los centros de salud trabajando cada ves de manera más eficiente, lo hemos potenciados, para descomprimir la guardia del hospital, en esos centros hemos ampliado los horarios de atención y todas estas decisiones también sirven para aislar en caso de confirmación de algún caso”.

Salud Mental

“Otro tema importante y muy delicado es la atención de pacientes de salud mental, su contención, no es fácil estar encerrado, y en estos casos se requiere de un acompañamiento mucho más amplio y lo que lo están haciendo es muy destacable, por eso también estamos presente con ese tema”.

Medidas del Presidente

“El liderazgo que ha demostrado el Presidente, ha llevado a que la situación no sea aún más grave, sería bueno también analizar el rol del impuesto al turismo con aquel 30%, que provocó que la gente que viaje sea menor, si no la situación sería más delicada, fue criticada y hoy hay que decir que el número fue menor de la gente que viajó al exterior”.

“Después la tarjeta alimentaria fue una medida muy importante, hay una crisis económica que vive la Argentina, son medidas que ayudan a los comercios locales, han mejorado a la ciudad de forma indirecta, hace que la economía local se mueva, que cada comercio local se mueva y lo más importante es que se puede llevar un plato de alimento a cada familia en esta época tan dura, el aporte a los monotributistas que han sufrido en esta pandemia es importante. Nosotros estamos dando asesoramiento en los centros para todos aquellos que no tienen internet o que les cuesta la tecnología, porque hay gente que tenemos que acompañarlas desde el estado, si bien es un trámite muy accesible el de ANSES, hay que estar presente y trabajar en conjunto, porque no hay paciencia y son tantos los vecinos que hay que ayudar, tratamos de estar en cada una de estas cuestiones”.

Remarcación y sobreprecios

“Desde provincia nos ha llegado la lista de precios de góndola, nosotros pusimos a disposición Bromatología para custodiar todas las góndolas, para que los precios se mantenga, para cuidar a los vecinos y para señalar a aquellos que están haciendo las cosas mal, sabemos que hay algunos que se pueden avivar, pero nosotros no vamos a ser para nada flexibles con esta situación, estamos en un lugar donde no vamos a mirar para otro lado y le vamos a exigir a los privados que se regularicen o directamente vamos a pasar a la parte legal, así que el vecino de Federación que se quede tranquilo que lo vamos a escuchar y que estamos trabajando constantemente”.

Comunicación y Redes sociales

“Las cuestiones de las noticias falsas de las redes sociales creo que son de gente infeliz, en estos tiempos de crisis que estamos atravesando esconderse atrás de un anonimato hace daño, poniendo una duda donde no la hay y genera odio. Nosotros decidimos trabajar fuertemente desde la dirección comunicacional y con los medios oficiales que son los que ponen la cara en la comunidad día a día y que es una labor que hay que remarcar. A los anonimatos tratamos de no darle importancia, pero sabemos que es algo que pasa en todos lados, que nos duele, pero somos conscientes de eso y del lugar en el que estamos, estamos llevando tranquilidad a través de las redes ofíciales del municipio y del intendente”.

Para finalizar Gómez les habló a los vecinos tanto de Federación como de Concordia: “Conozco bastante a la gente de Concordia por muchas cosas que hemos compartido. Decirles que son días difíciles, son etapas donde tenemos que cuidarnos y cuidar a la familia, tenemos que hacer caso a cada una de las disposiciones que está llevando a cabo Alfredo Francolini, como el intendente de Federación, hacer caso a las medidas sanitarias, a cada una de las recomendaciones que nos dan los profesionales. Sabemos que son días difíciles para la economía familiar, pero lo primordial de todo es la salud. Sabemos que son tiempos que a través de un dialogo a la distancia podemos estar juntos, hoy la tecnología nos permite eso, tratemos de no salir de casa, no vayamos al supermercado por cosas mínimas, cuidemos a nuestros adultos mayores. Tomemos conciencia de lo que está viviendo el mundo. Tenemos un estado que está trabajando ´permanentemente para el cuidado. De nada sirve todo lo que estamos haciendo y que también hacen muchas personas si esto no lo replica el vecino y cumple con lo que se le pide”.

“Hay que saber que en poco tiempo la región de Salto Grande va a volver a la normalidad, que se volverá a disfrutar de las ciudades, de las charlas con los vecinos, de disfrutar de nuestro turismo. Tenemos que ser en esto conscientes, yo particularmente tengo a mi madre enferma y estoy constantemente afuera y en contacto con otra gente y soy consciente del daño que puedo causar, pero cumplo con todas las recomendaciones”.

“Ya va a venir el tiempo en donde nos vamos a abrazar y vamos a gritar que ganamos esta batalla que el mundo está enfrentando, pero que nosotros como argentinos de la región de Salto Grande, la vamos a vencer, porque hay, a pesar de algunos, mucho compromiso de la mayoría de nuestros vecinos. Un abrazo a la distancia a los vecinos de Concordia y los de la región que los aprecio y los quiero mucho. Muchas fuerzas al intendente y a todos aquellos colaboradores que están dejando su vida en pos de una comunidad que lo necesita”, Concluyó el Secretario de Gobierno y Hacienda.