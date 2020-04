El presidente del Honorable Concejo Deliberante Concordia, Dr. Daniel Cedro consultado por 96.5 FM Cadena Entrerriana durante el programa «Que Valga la Pena», brindó su posición respecto al pedido de ediles de oposición de Juntos por el Cambio, donde solicitan al ejecutivo municipal, la apertura de un acceso en la zona sur de Concordia y reapertura de la actividad comercial, productiva.

En este sentido Cedro comenzó señalando que el pedido seguramente ingresará al Concejo el próximo jueves y reiteró una vez más que, “en las actuales condiciones nosotros consideramos que no ha variado la situación para aventurar la apertura de los distintos accesos a Concordia” y sí coincido con el intendente Alfredo Francolini que antes de ocuparse de temas como salir a correr es importante plantear protocolos y medidas para reactivar la actividad económica. Para lo cual la propuesta que hay hoy es, reunirnos con los distintos sectores y cámaras empresarias evaluando el escenario y escuchando sus propuestas para quienes siguiendo el protocolo vigente y todas las medidas establecidas a nivel nacional, puedan ser excepcionadas, luego de ser presentadas y evaluadas por el gobierno provincial, desde el área a cargo del ministro de Producción y Turismo, Juan J Bahillo, quienes darán o no la excepción, dijo Cedro.

Sin dudas nuestra preocupación es la reactivación de estos sectores sin desatender la cuestión sanitaria que es prioritaria

Luego evaluó dos puntos: el primero, “esta cuarentena tuvo ventajas en cuanto a la poca cantidad de casos de infectados y logró la no circulación comunitaria del virus” y no como ocurrió en países como Brasil y otros lugares en el mundo, comparó y agregó “me parece que estos logros no se pueden rifar por cuestiones viscerales o por impulsos”, me parece que tenemos que ser lo suficientemente ordenados, cautelosos para que estas actividades que se vayan excepcionando, bajo los protocolos que corresponden, con los cuidados necesarios, para evitar que estas aperturas no impliquen un disparo de la pandemia. Hoy lo prioritario es la cuestión sanitaria y reconozco la difícil situación económica que nos afecta a todos, expresó.

En cuanto al segundo punto remarcó que, la apertura de otros ingresos a la ciudad implica el riesgo del arribo de personas que vienen de provincias vecinas con circulación comunitaria como Chaco, Santa Fé, o Buenos Aires, para lo cual es necesario una infraestructura sanitaria mayor y la municipalidad no lo puede hacer y para evitar esos riesgos el único acceso y control es la Ruta 015.

Por último y con respecto a la posición de ediles de la oposición dijo que, “entiendo que se quiere priorizar una cuestión política en un momento de pandemia”, lo que todos sabemos y que claramente a planteado el presidente de la Nación Alberto Fernandez, es una cuestión técnica y científica y obviamente los organismos que asesoran a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, son especialistas en la materia y todo lo que se lleva adelante va en ese orden, eso es y debe ser una prioridad en el tema sanitario y en consecuencia todo lo que tenga impacto en la ciudadanía.

Está claro que, ellos(JxC) hacen mayor hincapié en la cuestión económica antes que el tema de la salud, nosotros tenemos una visión distinta de la realidad y vamos a priorizar la salud, de respeto por la vida por sobre lo económico, finalizó el presidente del Concejo Deliberante de Concordia.

Cadena Entrerriana