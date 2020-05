El vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillon, aseguró que no ha cometido “ningún ilícito”. Fue luego de que se conociera la denuncia de su par, Susana Medina, por violencia de género.

El magistrado no descartó que esta presentación esté vinculada con sus declaraciones sobre la connivencia entre una parte del poder político y el Ministerio Público Fiscal. “Hay gente que es rencorosa: yo no”, sostuvo.

Al ser consultado sobre cómo tomó la presentación hecha por Medina, Castrillon recordó: “Lo había anunciado. Lo que no sé, es qué denuncia. Yo no he cometido ningún ilícito. Así que no sé”.

El vocal del STJ confesó que aún no fue notificado formalmente por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la denuncia, que se habría interpuesto el viernes. “La notificación es vía ANÁLISIS . Supuesta, no sé si es cierta (la demanda) o no. Supongo que sí”, acotó.

Castrillon dijo no saber el por qué de la denuncia, aunque estimó: “Ella quedó media dolida conmigo porque yo no la voté para presidenta, pero en realidad no lo sé. Únicamente lo justificaría por eso”. El año pasado se renovaron las autoridades del Superior Tribunal y Medina era una de las candidatas en carrera. La puja interna llevó a que un tercer candidato, Martín Carbonell, haya terminado siendo el elegido al frente del STJ, publicó Apfdigital.

“Tendría que preguntarle a ella”, fue la respuesta que eligió el vocal del Superior cuando se le preguntó por la decisión que tomó su par de demandarlo. “No he cometido ninguna violencia de género contra la doctora Medina. Me parece risueño, pero cada una tiene su derecho”.

Además, precisó que, entre el 27 de abril, cuando trascendió que Medina había anunciado en reunión de Acuerdo que presentaría la demanda, y el pasado viernes 8, cuando habría ingresado al MPF, no tomó contacto con ella.

Cuando le llegue la notificación de la causa “estaré a derecho, como corresponde. Voy a poner abogado. Total, después buscaré recuperar lo que gaste (a través de una denuncia por) daños y perjuicios”. En orden a esto, dijo sentirse afectado por la situación: “Considero que es artero, dañino. Me lesiona mental y psíquicamente. Me está haciendo daño en la vida de relación. Yo voy a perseguir este daño”, anticipó.

Antes de dejar la presidencia del Superior Tribunal, Castrillon generó un gran revuelo al declarar que existía connivencia, sobre todo en causas de corrupción, entre un sector del poder político, el MPF que conduce Jorge Amílcar García y cierta prensa. Consultado sobre si el escenario actual podría ser un remezón de aquello, aseveró: “No lo descarto porque hay gente que es rencorosa, yo no. Siempre aclaré que lo único que hubiese cambiado de aquella nota era lo de ‘mafia’, no lo hubiese dicho. Al resto, siempre lo consideré así”, sostuvo.

Por otro lado, dijo que la convivencia en el STJ en medio de esta situación quedará “como siempre. No es la primera vez que se han dado entredichos. Es la primera vez que se arma una parodia de denuncia, pero los entredichos siempre existen”. En el Superior “no es siempre armonía, no es siempre conflicto”, agregó.

Asimismo, consignó que mañana irá a trabajar normalmente. “Por supuesto, no he dejado de trabajar”, apuntó, tras lo cual comentó que en estas horas no se comunicó con ningún otro integrante del Alto Cuerpo judicial publico Analisis