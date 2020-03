El Centro Ex Alumnos Capuchinos va a enfrentar este viernes 13 de Marzo a Peñarol en Rosario del Tala a partir de las 22 horas, mientras que el domingo va a recibir en la ¨Bombonerita¨ a Social y Deportivo San José a las 21 horas. El CEAC, que viene de dos triunfos consecutivos en el Torneo Federal, tuvo la incorporación en las últimas semanas de Ramiro Rattero y de Tomás Leuze. A continuación la palabra de los dos nuevos jugadores del santo.

Ramiro Rattero tiene 19 años y 2,03 metros de altura. Llega cedido de Estudiantes Concordia, donde jugó en la LNB y también en la LDD. Por su parte Tomás Leuze tiene 24 años y ocupa la posición de pívot al igual que Rattero. Viene de jugar en ADEV de Villaguay en la liga provincial de Entre Ríos.

¿Cómo se dio tu llegada a Capuchinos?

Rattero: La verdad que muy bien, ya que desde el primer momento me han dado todo el apoyo y me han recibido de la mejor manera tanto compañeros como dirigentes y me hacen sentir uno más todo el tiempo. También nos acompañaron los resultados y eso provoca mucho más entusiasmo.

Leuze: Mí llegada a Capuchinos se da, ya que ADEV de Villaguay quedó eliminado en cuartos de final por un error humano de no llevar los carnets de la liga provincial. El sábado siguiente me llama Martín y me propuso venir a jugar en el Torneo. Mi respuesta fue que yo quería venir a jugar siempre y cuando arreglaran todo desde los dos clubes y que me dieran la posibilidad de seguir cursando, uno o dos días en Villaguay (está estudiando Kinesiología). Tanto Martín como los dirigentes no tuvieron problemas en que yo viaje y por eso el lunes a la noche ya estaba entrenando en Concordia.

¿Qué buscas en esta etapa en Capuchinos?

Rattero: Minutos de juego y roce que no estaba teniendo en Estudiantes. Esto es lo que venía a buscar y por suerte lo pude tener. También ir aprendiendo de los jugadores más grandes o con más experiencia.

Leuze: Quiero disfrutar al máximo esta experiencia única, ya que es la primera vez que juego Torneo Federal. Además quiero aprender de Martín, de mis compañeros y de la categoría misma. Creo que puedo aprender mucho como jugador y eso me va a servir en el futuro.

¿Cómo viste al equipo en el último partido y cómo ves esta doble fecha que se viene?

Rattero: Creo que ha sido altamente positivo, no solo por mi desempeño y por poder adaptarme a lo que es el torneo, sino también porque ganamos frente a dos grandes rivales. Tenemos que ir paso a paso, primero pensar en el partido del viernes. Va a ser una final para nosotros y vamos a ir a buscar la victoria a una cancha muy complicada como la de Peñarol.

Leuze: Al equipo lo vi bien en el partido. Tuvimos una cara en el primer tiempo que pudimos mejorar en el segundo. Creo que es fue una de las claves en el triunfo frente a Neptunia. Se viene una doble fecha dura, primero ante Peñarol de visitante y después con San José como local. Son dos partidos claves para ver si nos podemos meter en la reclasificación.

¿Con qué grupo te encontraste?

Rattero: El grupo es de lo mejor, son súper compañeros y muy unidos. Ya conocía a algunos, como Agustín Silva, con quién compartí equipo. Me hacen sentir parte todo el tiempo, todo con la mejor onda. Un grupo muy saludable.

Leuze: Es un grupo de chicos jóvenes con ganas de aprender. Desde que estoy acá se han portado de diez conmigo, muy parecido al otro grupo que tenía en ADEV, en Villaguay, así que estoy tratando de incorporarme y adaptarme al equipo lo más rápido posible.

¿Qué hablaste con Martín Amden antes de tu llegada? ¿Qué es lo que quiere de vos en la cancha?

Rattero: Hemos hablado del estilo y la forma de juego del equipo, de porque pensaba que yo iría a funcionar en el y que es lo que esperaba de mí. También le dije lo que yo le podía dar al equipo y que me gustaba hacer. Coincidimos casi totalmente en el planteamiento y pensé que sería una buena oportunidad. Martín quiere que tenga un alto rol defensivo pudiendo marcar al cinco como al cuatro y también hacer defensa de cambios con el tres, sumado a tomar rebotes y cubrir espacios en la defensa. En el lado ofensivo cortinar, caer y juntar defensas. Hacer un juego dinámico.

Leuze: Con Martín hablé el sábado y el lunes de tarde. Me dijo que yo en ningún momento llego como salvador sino que venía a dar una mano en la posición de pívot, porque los dos que tenía se le habían ido y que esto me iba a servir a mí para crecer como jugador, que era una experiencia única. En la cancha quiere que haga lo que hacía en ADEV, que es jugar y defender como cinco, siempre tratando de dar un plus porque es otra categoría y otros jugadores.

Centro Ex Alumnos Capuchinos Concordia