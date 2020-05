En la conferencia de prensa virtual de este lunes el mandatario también agregó: «Más allá de los buenos resultados que hemos tenido hasta acá, es necesario recordar que la pandemia no está superada aún. Por eso apelamos nuevamente a la responsabilidad social e individual. Y, si se modifica el mapa epidemiológico, deberemos volver atrás con estas medidas».

También el gobernador remarcó que se «seguirá siendo muy estrictos con los controles en los pasos limítrofes de la provincia para poder seguir asegurando la situación epidemiológica».

La disposición se da atendiendo a la situación epidemiológica actual de Entre Ríos, de control sobre la pandemia y sin circulación activa del virus, lo que le permite ingresar a la cuarta fase de la administración del aislamiento social obligatorio dispuesta por el gobierno nacional.

Durante la conferencia, el gobernador explicó: “Tal como lo anunciara el presidente Alberto Fernández, días pasados, hemos ingresado a la fase cuatro de la pandemia. La situación epidemiológica en Entre Ríos hoy presenta 28 casos confirmados y también un gran número de casos que han sido descartados, por lo cual en nuestra provincia todos los casos presentados tienen características de contacto estrecho con viajeros al exterior o de otras provincias que tienen circulación comunitaria o por haber estado en otros países», dijo Bordet.

Más adelante, sostuvo que en Entre Ríos, en cuanto a las habilitaciones comerciales, están prácticamente habilitadas todas, excepto las que están expresamente prohibidas en el decreto de necesidad y urgencia que firmó el Presidente de la Nación. “El resto de las actividades se están desarrollando con todos los protocolos que nos hemos impuesto para que se pueda realizar de manera segura y sanitariamente controlada», comentó.

«En esta etapa nuevamente quiero transmitirles que si somos capaces de seguir manteniendo una situación epidemiológica controlada, más rápido, como ha ocurrido hasta ahora, iremos saliendo de esta situación. Caso contrario, si eso no ocurre, automáticamente vamos a retrotraer estas medidas para proteger la salud de nuestra población que siempre sigue siendo lo más importante y lo prioritario como gobierno de la provincia de Entre Ríos», finalizó Bordet

Documento del COES

De acuerdo al documento del COES, cada municipio deberá responsabilizarse las siguientes medidas:

– Definir horarios de uso diferenciado de cada uno de los espacios físicos para evitar aglomeración de personas, considerando el domicilio y el espacio disponible para que puedan estar bien distribuidos. Haciendo especial hincapié en el horario asignado a los adultos mayores tratando de evitar los momentos fríos del día.

– Garantizar y supervisar la población no utilice e los juegos infantiles y aparatos para hacer actividad física, para lo cual deberán anular los mismos.

– Establecer controles por parte del personal municipal y/o policial en cada uno de los ingresos de los espacios públicos, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas y el uso elementos de bioseguridad establecidos para la circular, con tapaboca, barbijo y distanciamiento de dos metros.

– Las salidas deberán ser individuales, a excepción de personas que necesiten acompañamiento (personas con movilidad asistida, discapacitados, menores de edad), recordando que podrán hacerlas en un radio cercano a su domicilio de hasta 500 metros.

– Informar a la población que no están permitidos el uso de juegos infantiles ni aparatos para hacer actividad física.

– Los adultos mayores que se encuentren en residencias geriátricas o gerontológicas no podrán realizar estas salidas.

– Recomendar a la población que durante las salidas dispongan de alcohol en gel y pañuelos descartables o servilletas personales, para la higiene frecuente, como así también que se mantengan hidratados, utilizar botellas de agua.

-Disponer de cestos de para descartar los residuos en los lugares de circulación.

– Garantizar la frecuente limpieza y desinfección de tales lugares.

– Recomendar especialmente que toda persona que presente alguna sintomatología, tal como angina, resfrío, estados gripales, entre otros, no podrán salir de sus hogares bajo ninguna circunstancia.

También se brindan las siguientes sugerencias para tener en cuenta luego de realizar una salida de esparcimiento:

– Al momento de regresar al domicilio y antes de ingresar al mismo, llevar a cabo la correcta higiene recomendada por las autoridades sanitarias.

– Realizar un trabajo de elongación pasiva para poder realizar la vuelta a la calma dentro del domicilio.

– La intensidad va a ser dada por las capacidades, ritmos y limitaciones de cada uno.