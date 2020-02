Mientras la Justicia federal investiga si Alejandro Vandenbroele, señalado testaferro de Amado Boudou, recibió dinero por parte del Gobierno de Mauricio Macri para confesar en una causa conexa al Caso Ciccone (la ex calcográfica) y así, perjudicar al ex vicepresidente, el dueño de The Old Fund denunció un mal manejo por parte del Estado respecto al programa que debía “garantizar seguridad y el resguardo” de su integridad física.