El secretario general del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y concejal (MC) Ivan Alalí en dialogo con 96.5 FM Cadena Entrerriana manifestó que, como la mayoría de los argentinos hay mucha expectativa con el nuevo gobierno y celebró las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández y en particular el anuncio de otorgamiento de un bono a los trabajadores a cuenta de futuras paritarias.

En este sentido explicitó que, “nosotros desde el gremio ya solicitamos por nota una reunión con el Ejecutivo para definir de cuanto será el bono que se otorgará este año para enero y febrero, el cual se implentó desde la época que nuestro Gobernador Gustavo Bordet, era intendente de Concordia”, dijo el secretario general de los trabajadores municipales. Cabe recordar que el bono de 2019 fue de $3.000.-

En otra parte y respecto a los salarios y acuerdos paritarios alcanzados para los trabajadores municipales durante el 2019 expresó que, “lamentablemente, en estos cuatro años la inflación siempre le ganó a los salarios”.

Recordó que en este tiempo de vacaciones los municipales cuentan con su predio para el esparcimiento y descanso ubicado en calle Las Palmeras 742. Y adelantó que para fines de febrero principio de marzo se realizará la entrega de útiles escolares para los hijos de los afiliados.

Por último y consultado sobre la posibilidad que el intendente Enrique T. Cresto asuma un cargo a nivel nacional el cual le fue fehacientemente ofrecido por el gobierno del presidente Alberto Fernández, el dirigente opinó: “mi opinión es que no debería aceptar”, “Concordia lo eligió para que por estos cuatro años este al frente de su ciudad”, “todos sabemos que seguro se lo merece, por su gran capacidad y su desempeño”, pero no me parece que deba aceptar otro lugar que no sea frente al municipio, luego seguramente tendrá grandes oportunidades”, finalizó Ivan Alalí.

Fuente:Cadena Entrerriana