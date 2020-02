En 2017, una pareja francesa llevó su amor por la avellana demasiado lejos y pidió nombrar a su hija recién nacida, Nutella. En el pasado, se esperaba que los padres franceses eligieran un nombre de bebé de una lista formal de opciones legalmente aceptables. Pero en 1993, se modificó la ley, y los padres en Francia tuvieron más libertad de elección con respecto a los nombres de sus hijos. Sin embargo, aún se espera que los registradores informen al tribunal local en caso de que el nombre de un bebé vaya en contra de los intereses del niño, y después al inspeccionar el caso, el tribunal puede prohibir el nombre. Eso es exactamente lo que le pasó a Nutella. El tribunal rechazó el nombre de Nutella ya que “solo puede provocar burlas o pensamientos despectivos”. El tribunal cambió el nombre de la niña a Ella, luego de que sus padres no se presentaron a la audiencia.

De manera similar al caso de Nutella, el nombre Ikea está prohibido en Suecia, entre otros nombres que pueden causar la “ofensa o incomodidad” del niño. La ley se hizo inicialmente para evitar que las familias nombraran a sus hijos después de la realeza sueca y desde entonces ha evolucionado para mantener la incomodidad del nombre general al mínimo. En los EE. UU., No hay restricciones contra el uso de Ikea como nombre de bebé; De hecho, en 1989, 72 niñas Ikeas y 9 niños Ikeas llegaron al mundo.

Se aprobó una ley similar en el estado de Sonora, en el norte de México, en 2014, para evitar el acoso escolar en las escuelas. El uso de nombres extraños es bastante común en México. Con la aprobación de la nueva ley, las autoridades publicaron una lista de nombres que se utilizaron en el pasado y que ya no serían aprobados. La lista de nombres prohibidos incluye, entre otros, Batman, Terminator y Robocop.

Aparentemente, más personas quieren nombrar a su hijo Lucifer de lo que cabría esperar. En 2017, los funcionarios del gobierno alemán tuvieron que intervenir y detener a una pareja que vivía en Kassel nombrando a su recién nacido Lucifer. A pesar del significado literal de la palabra “portador de la luz”, la inevitable connotación a Satanás y al mal podría dañar al niño. Los padres finalmente acordaron cambiar el nombre del niño Lucian. Mientras tanto, 26 recién nacidos en los EE. UU. Fueron nombrados Lucifer solo en 2018.

Este es otro nombre prohibido de la lista publicada en Sonora, México. Aunque nadie en Sonora intentó registrar a su recién nacido como Facebook, se agregó a la lista como un medio de prevención. En 2011, un hombre egipcio llamado Jamal Ibrahim nombró a su hija Facebook y explicó su decisión al decir cuán importante fue el papel que desempeñó la red social en la organización de las protestas en la plaza Tahrir. Ese mismo año, la pareja israelí Lior y Vardit Adler también causaron revuelo cuando llamaron a su bebé “Me gusta” después de … el botón “Me gusta” en Facebook.

8. Gesher

En 1998, Kirsti Larsen de Noruega estaba tan decidida a nombrar a su bebé Gesher, la palabra hebrea para puente, que pasó dos noches en la cárcel. Según su explicación, el nombre le llegó en un sueño. Noruega tiene una regulación bastante estricta de los nombres, y hay una lista de nombres y apellidos legalmente aceptables.

Gesher, como habrás adivinado, no aparece en la lista. A Larsen se le dio la opción de cambiar el nombre del bebé, pagar una multa de $ 210 o pasar dos días en la cárcel. Ella explica que eligió la segunda opción por encima de la multa porque “no podía aceptar ese absurdo, por principio”.

9. Hermione

El nombre fue especialmente popular en el Reino Unido durante la década de 1940 y regresó a principios de la década de 2000 con la publicación de los libros de Harry Potter. La tendencia Hermione alcanzó su punto máximo en 2004 después del lanzamiento de la primera película de la serie.

Si bien comenzó como un nombre normal, después de que J.K Rowling lo hizo famoso, terminó en la lista de nombres prohibidos de México. El razonamiento es que su connotación tiene el potencial de intimidación. Harry Potter también está prohibido. En los Estados Unidos, por otro lado, 79 chicas fueron nombradas Hermione en 2018.

10. Princesa

Los títulos oficiales no pueden usarse como nombres en Nueva Zelanda. No significa que la gente no lo intente de todos modos. Las autoridades del país recibieron 28 solicitudes de padres que querían nombrar a sus recién nacidos princesa, y todos fueron rechazados. Otros nombres que están prohibidos por ser títulos son Príncipe, Mayor, Obispo, Rey, Reina, San y Señor.

En 2016, una madre de Gales no pudo nombrar a su hija Cianuro, después del veneno que mató a Hitler. El caso fue llevado a los tribunales por un trabajador social que estaba en contacto con la familia, y el juez dictaminó que ‘nombrar a una niña pequeña por un veneno famoso es simplemente inaceptable’.

El hermano gemelo de la niña también tenía un nombre inusual “Predicador “. Aunque no es tan malo como el Cianuro, el juez también rechazó el nombre de Predicador. Curiosamente, el tribunal dictaminó que los gemelos serían renombrados por sus medio hermanos mayores.

En 2014, las autoridades de Arabia Saudita emitieron una lista de 51 nombres que desde entonces estaban prohibidos en el reino. Algunos fueron prohibidos porque no son árabes ni islámicos, suenan extranjeros o son contradictorios con la tradición del país.

Otros, como Amir y Malika (que significa príncipe y reina), fueron rechazados por ser títulos reales. Linda probablemente cae en la primera categoría. Otros nombres occidentales que fueron prohibidos son Alice, Sandy y Lauren.

Portugal prohíbe nombres no portugueses y nombres que son una referencia a la cultura pop. Hay una lista formal de 82 páginas que detalla todos los nombres prohibidos. Por ejemplo, nombrar a un bebé Filipe está perfectamente bien, pero la versión en inglés Philip no está permitida. Los nombres de Rihanna y Thor llegaron a la lista por estar relacionados con la cultura pop.

Estos nombres comunes están prohibidos en Islandia, que tiene estrictas leyes de nombres. Hay una lista de 1,853 nombres femeninos aprobados y 1,712 nombres masculinos aprobados. Cualquier persona que desee nombrar a su hijo por algo que no está en las listas debe buscar la aprobación especial de un organismo llamado The Icelandic Naming Committee. El alfabeto islandés no incluye la letra C, por lo que generalmente se niega cualquier nombre que tenga C. Ni siquiera hubo una excepción para el ex alcalde de Reykjavik, que no obtuvo la aprobación para nombrar a su hija Camilla. Otro caso que fue noticia fue el de Harriet Cardew. Las autoridades se negaron a reconocer su nombre, mientras que su padre nacido en Inglaterra se negó a cambiarlo.

Hasta la edad de 12 años, el pasaporte islandés de Harriet decía Stulka en la sección del primer nombre, lo que significa simplemente “niña” en islandés.