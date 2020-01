El falso abogado y presunto espía Marcelo D´Alessio habló desde la cárcel de Ezeiza, donde está detenido desde hace casi un año, y afirmó: “Si digo lo que sé se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo más las de la ex presidenta”. Además, criticó al fiscal Carlos Stornelli y aseguró que tuvo un estrecho vínculo con la ex ministra Patricia Bullrich.

En declaraciones a Radio 10, D’Alessio afirmó que fue convocado por Bullrich para realizar capacitaciones, dijo que hablaba por teléfono con la ex ministra y que la foto junto a ella en Prefectura es real y no está trucada.

“Ella me pidió una exposición en el ministerio sobre narcotráfico internacional”, dijo sobre Bullrich y señaló que “hay una foto, que no es trucada, (en la que) estamos juntos en Prefectura, en Olivos”.

“Yo hablaba con ella por teléfono (incluso existe un chat sobre narcotráfico en Rosario), le pasaba información que nunca judicializó y resulta que el celular lo manejaba el nieto de cuatro años”, afirmó y añadió: “Eso es tomarme por pelotudo”.

D’Alessio está en prisión por espionaje ilegal desde hace más de 300 días por la denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien lo acusó de pedirle dinero para no ser incluido por el fiscal Stornelli en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

En la ingestigación posterior, surgió que D´Alessio espió al piloto peruano Jorge Castañón, ex marido de la actual pareja Stornelli, a pedido del fiscal federal.

A pesar de que D`Alessio reclamó declarar como arrepentido, el juez Alejo Ramos Padilla rechazó su pedido por considerar que sólo reconoció cuatro de los numerosos hechos que se le imputan y que tampoco aportó pruebas suficientes para el avance de la investigación.

La relación con Stornelli

D’Alessio aseguró en el inicio de la entrevista que sí es abogado pero “recibido en el exterior”, sin “título acá”. Contó que en el marco de sus tareas conoció a Stornelli “por pedido” del periodista Daniel Santoro “para un testimonio en su libro El mecanismo”.

“Me mandaron crudo para manipular a Leonardo Fariña”, afirmó. Agregó: “No lo hice porque soy amigo de su abogado”. Se trata de Rodrigo González, que luego dejó su defensa “porque a Fariña lo capacitaban a sus espaldas”, según citó Página 12.

El presunto espía, que como reveló Rosario3 llegó a reunirse con uno de los líderes de Los Monos para -en principio- armar una causa contra el socialismo, también señaló que Stornelli le pidió “una cámara oculta a José María Ubeira”, defensor de Federico Elaskar en la causa por lavado de dinero y de Oscar Thomas en el expediente de las fotocopias de los cuadernos. Dijo además que combinó con Stornelli para hablar del tema en persona en Pinamar, y que fijaron el 8 de enero de 2019 para esa reunión: “Dice que estuvo conmigo 45 minutos y fueron cuatro horas”.

Sobre el encuentro con Etchebest que precipitó su caída dijo: “Me sentí incómodo y desistí de seguir”. Fue luego de darse cuenta de que lo estaba grabando y porque “comenzaron presiones con jueces amigos haciendo cosas indebidas”. Apuntó, sin dar nombres, a magistrados que responderían “a la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y a Daniel Angelici”.

Afirmó que está arrepentido de haberse relacionado con el ahora procesado Stornelli, a quien vio “cuatro veces y no me gustó, es una apreciación personal”. “No hice todo lo que me pidió, como la cámara oculta a Ubeira”, aclaró. Al respecto, subrayó que “Stornelli tenía llegada a Angelici y estaba nervioso por Ubeira y por la no designación de un abogado en la causa de los cuadernos”. No quiso explayarse porque quiere “cuidar” a su familia, aunque esbozó: “Si hablo se caen las cuatro causas contra el kirchnerismo y contra la CFK”.