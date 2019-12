Todo esto fue para mí un verdadero calvario”. Esa fue una de las frases que repitió el ex intendente Sergio Varisco mientras pronunciaba sus últimas palabras este viernes, cuando ya se había cerrado la etapa de producción de prueba en la causa conocida como “Narcomunicipio”.

“No voy a referirme tanto a la causa porque mis abogados ya lo hicieron. Se me acusa de financiar a una organización narco. Pero ayer el fiscal habló de otros temas y habló de conductas precedentes, no puedo dejar de referir al honor, la dignidad y la conducta. Para los que no me conocen, desde los años 80 dediqué mi vida a la política. Salvo cuando por 4 años que entré por concurso al Poder Judicial”, recordó.

Después dijo que renunció a “cualquier tipo de bien material”. “No tengo auto, ni propiedad, ni casa. Cuando me quebré la cadera no pedí ART. No tengo cuenta bancaria excepto la cuenta sueldo. Quiero referirme a cuestiones que hacen a la dignidad. Se ha hablado de emoción, de conmoción, de sentimentalismo. Para mí, estos más de dos años fueron un calvario de no dormir, de poder sobrellevar la estigmatización porque a uno lo encasillan de narcotraficante, de narcomunicipio y cualquier mal informado que escuchó una noticia que no corresponde puede llegar a agredirme”, dijo.

“Mis amigos me conocen y saben que soy inocente. No vendí, ni compré, ni financie droga. No tomo alcohol. Si tengo vicio es el cigarrillo y tengo que dejarlo. Ocurrieron circunstancias que tienen que ver con el estrés y nerviosismo. Eso me llevó a un By Pass y que me quiebren la cadera. Pero son sacrificios que hay que pasar”.

Avioneta y altas esferas

“He visto llorar y soportar cuestiones mediáticas, especialmente de Buenos Aires. La bronca porque se decía que la avioneta estaba agobiada de empleados y camionetas municipales. O cuando salió que se usaban vehículos para transportar estupefacientes y acá se demostró que no. Pero no he estado libre de sanciones. Seguro hay adversarios políticos que me intentan destruir”.

“Mi conducta tiene que ver con soslayar el tema material. Cuando se me pidió en las más altas esferas de gobierno que otros se tiraran sobre la granada e inculpara para salvar mi conducta, dije que no. No voy a delatar a nadie por cosas que no hicieron”, recalcó.

“A veces se habla de influencias, de amigos. Pero yo no vine a hablar con Fiscalía ni con ustedes -le dijo a los tres jueces-, porque la influencia está asociada a la complicidad y mi conducta ha sido someterme a la justicia”.

“No hay escuchas”

“Declaré en contra de lo que decían mis abogados porque quería dar la cara. Cuando salí de acá, puse a salvo conducta y mi pasado. No tengo antecedentes. No hay escuchas mías sobre el tema de droga con Celis ni Bordeira ni Hernández”, marcó. “Contrariando lo que dicen mis abogados que me defienden con tenacidad, no puedo dejar de decir que 4 o 5 escuchas que me mencionan fueron aquí muy bien explicadas”, acotó.

“Resulta insólito. Esto para mí ha sido un verdadero calvario. Profeso la ideología del Yrigoyenismo que tiene que ver con la ética, con seguir adelante. Y hay algún mal informado le espete a uno un adjetivo. He seguido adelante a pesar del pedido de renuncia, del salvoconducto. Fui a interna, me tocó ganar y perder”, subrayó.

Acuerdo

“No es cierto lo del acuerdo respecto a la droga. Si es cierto que uno tiene lo bueno de la vieja política. Habrá miles de fotos mías por todo Paraná. Se me imputó por eso. Hay acuerdos tácitos de política. Me voy a referir al sargento Carlos Frías que hizo un informe que no está firmado sobre la base de un pen drive. Se me acusa de irregularidad. Miren, la administración es sabia en esto, más allá de la lentitud. Acá estuvieron 4 contadores que son de carrera”, señaló.

“Mi vida son mis anotaciones. Alan Viola me pidió audiencia para traer inversores a los que atendí y no se concretó, pero nunca se subió a mi auto. No es cierto que haya estado en la camioneta de Daniel Celis, que haya estado en cuero drogándome. Me siento agobiado y angustiado de las cosas que uno escucha”. “La gente desconoce que me sometí a un examen toxicológico que resultó que nunca en mi vida consumí”.

“Se me adjudica N de Nacho. No es cierto. Cuando hablamos de (Emanuel) Gainza es por la contradicción, porque que pagó, recibió droga y por otro lado se dice que no recibió nada. En definitiva. No hice otra cosa que política. Sufrí amenazas de todo tipo pero nunca como en esta situación”.

“No hay prueba”

“Di mi vida sin pedir nada a cambio porque es mi convicción. Mi tranquilidad tiene que ver con que después de dos años de investigación y los allanamientos, no se encontró droga solo los papeles. Después de dos años, de este supuesto financiador, no hay prueba cierta que uno haya sacado dinero de la cuenta, haya entregado, nada de lucro. Yo insumo mi tiempo en esto, dejando a mi familia de lado que vi angustiada, a mi hermano, mi hija, mi pareja, mi vieja que tiene más de 80 años y me dice ‘cómo está la cosa’. Después de dos años seguí con mi vida normal. Mi teléfono no tiene nada”.

“Uno tiene la armadura de no pensar en el tema. Se habla de financiamiento pero se trata de un negocio que se autofinancia. Tengo una conducta precedente, todo lo que hice en la vida, pero no estoy exento de ataques. Esto me significó un desmoronamiento, un derrumbamiento de la imagen e ideas. Hay acuerdos políticos tácitos. Hay fotos que se reprodujeron hasta el hartazgo, hay cosas que no pude cumplir. Pero confío en la justicia y en ustedes. Gracias por la oportunidad. Por el gesto humanitario para que muchos presos pudieron estar en sus casas esta Navidad. Me sometí a la justicia. Y todos saben dónde estuve”, finalizó.

