ARIES Horóscopo del día 25/04/2020

Amor. Tus problemas acabarán siendo una especie de bomba para la relación. No puedes esperar que todo vaya en una dirección si tu empujas hacia otra. El amor tiene sus puntos positivos y negativos, pero en ningún caso debe servir para evadir la realidad. Sobrecargarlo de preocupaciones podría acabar con todo.

Dinero y trabajo. Tus principales problemas estarán lejos de solucionarse. Es recomendable que empieces a buscar ideas o hablar con especialistas o no podrás asumir determinados momentos de inacción, todo dependerá de la forma en la que afrontes esta nueva realidad. Tú puedes salir de esta, pero no solo, con ayuda.

Salud. Hay siempre un pequeño reducto de esperanza en materia de salud. Puedes salir de cualquier situación negativa, sin sobrecargarte. Verás que esta forma de ser tan proactiva te ayudará a estar en plena forma. Cuando dejes atrás los pensamientos negativos, y te centres en buscar un buen final a aquello que te preocupa, verás como todo cambia a mejor.



TAURO Horóscopo del día 25/04/2020

Amor. Siempre hay algunos revulsivos que nos hacen ver el mundo con otros ojos. El amor es uno de ellos que acabará ofreciéndonos una realidad mucho más motivadora. El optimismo puede llegar a ser el causante de esta nueva era. Disfruta de todo lo que tienes, es mucho más importante de lo que podrías pensar.

Dinero y trabajo. Lo que dentro de una empresa es un trabajador esencial, fuera de ella es una simple persona que lucha por sobrevivir. Los temas no están tan claros como pensabas. En un momento en que puedes llegar a pensar en el futuro de otra manera, te encontrarás de lleno con la inseguridad que te ha generado esta crisis.

Salud. Siempre hay un espacio para poder acabar con algunos comportamientos que te molestan de tu casa. Necesitas empezar a cuidarte un poco más y hacer todo lo posible para sentirte mejor. Tu casa deberá reflejar todas estas modificaciones internas que estás dejando que salgan a la luz, limpia, ordena y deshecha todo lo que no necesites.



GÉMINIS Horóscopo del día 25/04/2020

Amor. Estás en un momento de tu vida en el que el amor te llegará de una forma distinta, podrás entender cómo funcionan algunas de las relaciones que siempre has tomado como ejemplo. Habrá días en lo que todo cambiará y otros en los que tendrás unas ideas muy claras. Hoy será un buen momento para establecer límites y llevar a cabo deseos importantes.

Dinero y trabajo. Existe un pequeño resquicio para poder atender a determinadas personas de tu alrededor. Cuando las cosas no son correctas enseguida te das cuenta. Mira bien en el banco qué es lo que has hecho mal, puede que te des cuenta de que el momento actual no es el más propicio para asumir ciertos gastos, como por ejemplo más seguros.

Salud. Lograrás una perfecta unión con tu ser más intimo. Una espiritualidad creciente que te convertirá en una persona totalmente nueva. Puedes avanzar con tus ideas y generar ese punto de inflexión que puede llegar a ser bastante revelador para ti y tu propio bienestar



CÁNCER Horóscopo del día 25/04/2020

Amor. En esta relación hay demasiadas personas. Están las que ves perfectamente y las que se esconden detrás de una serie de bambalinas que no puedes percibir. Todo tendrá un significado si estás total y absolutamente pendiente de tus sentimientos. Las cosas casi siempre viajan en una dirección concreta, sin que puedas hacer nada para detenerlo.

Dinero y trabajo. El dinero puede llegar a ser una fuente de infelicidad o de felicidad. Te encanta comprar y realmente podrías tener muchas ganas de hacerlo, pero en este momento no será del todo posible. Deberás sucumbir ante una serie de procesos que no sabes cómo terminarán. Cuidado con las deudas.

Salud. Puede que tengas una clave infalible para estar siempre en forma. Una rutina de salud que puede llegar a ser la que te haga sentir bien o mal, son esos 20 minutos imprescindibles para poder sentirse mucho mejor. Una forma de ganarle la partida a este duro confinamiento del que difícilmente podrás salir en perfectas condiciones e incluso más fortalecido.



Amor. Estás llevando una y mil estrategias distintas para poder mantener la llama del amor encendida. No es fácil estar con una persona que difícilmente entiende tus esfuerzos. Tus sentimientos pueden llegar a ser malinterpretados y alguna de tus acciones criticada, aunque las hagas de corazón.

Dinero y trabajo. El dinero es una prueba de todo lo que has conseguido durante estos días. Una manera de invertir tus horas haciendo lo que más te gusta y disfrutando de una serie de beneficios importantes. No todo el mundo tiene la suerte de dedicarse a lo que más le gusta, por suerte tú si puedes hacerlo, así que aprovecha, estás de suerte.

Salud. La comida es el eje principal de estos días en los que se convierte en el mejor momento de la jornada. Disfrutar de esos sabores increíbles y de esa combinación maravillosa puede llegar a ser una bendición. Estás haciendo las cosas bien y lo notarás en cada nuevo paso que des.



Amor. Descubrir el gran secreto del amor durante el confinamiento puede llegar a ser algo totalmente inesperado. Te encantará sentir que las cosas no funcionan igual cuando estás al lado de una persona las 24 horas que cuando solo pasabais unas pocas horas juntos. Ahora todo será más llevadero.

Dinero y trabajo. Puede que el dinero no te haga todo lo feliz que desearías. Las cosas suelen ir en una dirección distinta cuando hay una crisis frente a ti. Por mucho que quieras que se solucione rápido todo lo que tienes entre manos, no lo hará. Procura seguir haciendo todo lo que puedas para mantener el ánimo en estos momentos tan difíciles para todos.

Salud. En estos días la inactividad puede pasarte factura. Necesitas estar en plena forma y hacerlo en casa. Por mucho que quieras estar en el sofá hay otras actividades que serán más beneficiosas para ti. Ponte algún tutorial que te ayude y verás de lo que eres capaz de hacer. Tú puedes con todo si te lo propones, así que no bajes la guardia y mantente activo.



Amor. El amor puede librar una y mil batallas, serás el punto de apoyo de tu pareja y ella el tuyo. Lo necesitas y estás empezando a visualizarlo, una manera de mantener todo lo que deseas y debes guardar a buen recaudo. En estos días la base principal de lo que haces es una especie de acción reacción total y absolutamente necesaria.

Dinero y trabajo. Tu empleo puede llegar a ser un problema terrible durante estos días. Es solo una forma de ver la llegada de una transformación que convertirá las debilidades en fortalezas. Disfrutarás del tiempo y de las rutinas que te habrá dado esta pandemia. Puede que hayas aprendido mucho sobre ti y lo que quieres de verdad.

Salud. Tu caso es especial para muchos. Es importante que seas un ejemplo a seguir para tus más próximos. Podrás empezar a gestionar mejor ciertos elementos que se han convertido en una especie de lastre. Saber como eliminarlos será lo que te haga fuerte, no tener esa presión será lo que te permita ser tú mismo y destacar.



ESCORPIO Horóscopo del día 25/04/2020

Amor. Escucha con atención las palabras de tu pareja, es ella la que empezará a hacerte sentir mejor. Después de una crisis siempre viene una gran revolución. La idea que tenías de cambiarlo todo se acabará convirtiendo en una realidad. Usa siempre tu amor para poder ser quién eres, no te avergüences de dárselo a quien tú consideres.

Dinero y trabajo. En este empleo que tienes nunca descansas. Estás iniciando una serie de ciclos que han sido sobrellevados de la mejor forma posible. Si no tienes un momento para ti, difícilmente podrás conseguir avanzar. Eres alguien que le da mucha importancia a quedar bien y a veces no se puede.

Salud. El amor por tu cuerpo es lo que deberá marcar la diferencia. Por mucho que quieras dejar a un lado la falta de autoestima no podrás. O te quieres de verdad o no habrá nada que puedas hacer. Es tiempo de afrontar grandes retos y solo lo podrás conseguir cuando seas capaz de verte como te mereces de una forma extraordinaria, listo para triunfar.



Amor. Tu amor se convertirá en un pequeño resquicio de sentimientos. Las cosas no van a funcionar mejor de lo que pensabas, simplemente tendrás que tener fe en que mejorarán. Esta especie de brecha que se ha abierto ante algunas dudas, deberás ir cerrándola poco a poco. Lo necesitarás y tendrás que poner todo tu empeño en ello.

Dinero y trabajo. Tu empleo se habrá transformado, eso puede acabar siendo una especie de generador de inestabilidad. Quieres realmente que todo cambie, pero no es sencillo. En el peor de los casos estarás tan pendiente de algunos clientes que te acabarás agobiando un poco ante las circunstancias. Todo se hará a su debido tiempo.

Salud. En relación a la salud de tu cuerpo es posible que haya algunas carencias que te inquieten. Las inseguridades que hacen referencia a tu forma de afrontar en ocasiones los hechos es algo que te hace sentir especialmente mal. Ten un poco de amor propio y empieza a ver que lo que te preocupa no es más que el paso del tiempo, algo que afecta a todo el mundo



Amor. La manera de querer a las personas la concibes como una especie de condición. Sin un determinado perfil no vas a poder tener todo lo que siempre has querido. El mundo material es tan importante para ti que si se ve mermado y no has podido hacer nada más que quedarte en casa te sacará de quicio. El amor va más allá de lo físico.

Dinero y trabajo. El dinero que estás gestionando puede ser una pequeña parte de lo que necesitas. Eres una persona que siempre tiene algo para poder avanzar o sobrellevar determinadas dificultades. Cuidado con las ideas preconcebidas que te has auto impuesto. Lo que necesitas es menos de lo que piensas.

Salud. Estar activo puede llegar a ser una realidad. Los momentos en los que no puedes sobrellevar todo lo que te rodea es importante que los dejes fuera. Si no eres capaz de alejar los sentimientos contrapuestos que albergas en tu interior, te acabarás sintiendo cada vez peor. No es sencillo, pero se puede hacer con un poco de calma y determinación.



Amor. El amor es importante, pero no es lo que mueve tu vida. En este día le darás la importancia necesaria para no quedarte sin la autoestima que te hace sentir bien. Estás avanzando a pasos agigantados. Sin quererte a ti mismo será complicado que puedas ir un poco más allá. Nada es sencillo, pero todo es necesario.

Dinero y trabajo. El dinero se convertirá en una pieza clave. Sin él no vas a poder realizar muchas de las actividades que tenías en mente. Este sábado tendrás que administrarte, los plazos parece que están claros y aunque no quieras reconocerlo, ya puedes ir viendo qué es lo que necesitas para poder avanzar.

Salud. No es bueno que tengas la salud como en una especie de altar. El cuerpo reacciona ante todo lo que le sucede, puedes sentirte mal si las personas de tu entorno actúan para que así sea, no dejes que las opiniones externas te afecten. Cuidado con los pensamientos son grandes fuentes de malestar, si te dejas influenciar en esta jornada no lo pasarás bien.